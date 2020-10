Poslanci zrychleně projednají další zákony související s covidem

Praha - Poslanci by dnes měli zrychleně projednat šest vládních předloh, které reagují na epidemii nového typu koronaviru. Jde například o změny v ošetřovném, o prodloužení úlev pořadatelům zrušených kulturních akcí, o příspěvek ekonomicky postiženým podnikatelům a o odklad elektronické evidence tržeb.

V běžném finále je návrh na zavedení možnosti paušální daně pro některé drobné podnikatele. Využít by ji mohli živnostníci s ročními příjmy do zákonem stanoveného limitu. Vláda navrhuje 800.000 korun, sněmovní rozpočtový výbor chce hranici o 200.000 korun vyšší. Podnikatelé, kteří by paušální daň využili, by nemuseli vést daňovou evidenci a nehrozila by jim daňová kontrola.

Takzvané covidové zákony by měla Sněmovna schvalovat ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Ošetřovné by měl rodič pobírat po celou dobu uzavření škol nebo nařízené karantény dítěte. Podnikatelé, kteří museli kvůli omezením uzavřít provozy nebo jim bylo zamezeno podnikání, by měli opět dostávat 500 korun denně.

Další předloha umožní pořadatelům zrušených kulturních akcí odložit patrně na podzim roku 2022 vrácení uhrazeného vstupného a dávat lidem místo peněz poukazy. Přerušení elektronické evidence tržeb navrhla vláda prodloužit do konce roku 2022.