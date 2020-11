Poslanci znovu posoudí příspěvky podnikatelům

Praha - Poslanci by dnes měli znovu hlasovat o příspěvcích drobným podnikatelům, které zasáhly vládní omezení související s epidemií nového koronaviru. Senátoři vrátili poslancům s úpravami také změny některých pravidel insolvencí a exekucí. Vláda je předložila rovněž kvůli covidu-19. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne.

Osobám samostatně výdělečně činným nebo společníkům malých společností s ručením omezeným bude stát vyplácet 500 korun denně. Kvůli tomu, že takzvaný kompenzační bonus zasáhne i do rozpočtů samospráv, Senát chce uzákonit jednorázovou státní náhradu pro kraje 300 korun na obyvatele.

Z předlohy o insolvencích a exekucích chtějí senátoři vyškrtnout zrušení povinného souhlasu věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů. Souhlas by nebyl vyžadován podle vládního návrhu v případech, pokud dlužník požádal o moratorium do konce srpna. Úleva by se týkala mimo jiné leteckého dopravce Smartwings.

Zrychleně ve stavu legislativní nouze by mohli poslanci projednat vládní návrh širších změn v oddlužení. Předloha zejména zkracuje proces oddlužení z pěti let na tři roky. Je možné, že Sněmovna její zkrácené schvalování odmítne.