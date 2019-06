Poslanci zahájili čtvrté dějství schvalování novely o EET

Praha - Poslanci dnes zahájili čtvrté dějství schvalování vládní novely o rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) do dalších oborů podnikání. O stovkách pozměňovacích návrhů začali hlasovat už na minulé schůzi, jsou zhruba v polovině. Je možné, že dnes už se dostanou k hlasování o zákonu jako celku. Čas na to mají do 14:00, kdy končí zákonná doba pro schvalování předloh.

Nyní Sněmovna postupně zamítá pozměňovací návrhy občanských demokratů, které se týkají vyřazení oborů ekonomických činnosti podle úřední klasifikace z EET. K prvním dnešním oborům, o nichž poslanci hlasovali, patřila výstavba mostů a tunelů, inženýrských sítí pro kapaliny a plyny, pro elektřinu a elektrokomunikace a výstavba vodních děl. Zpravodaj předlohy Jan Volný (ANO), který jednotlivé pozměňovací návrhy uvádí, si k pultu nechal opět přistavit stoličku, aby nemusel stát.

Pirát Mikuláš Ferjenčík neprosadil hned po zahájení jednacího dne vyřazení novely z programu nynější schůze. K návrhu, jak uvedl, ho vedl i postup některých složek daňové zprávy při kontrolních nákupech. Kupující kontroloři podle Ferjenčíka výslovně nechtějí po prodavači účtenku a následně uloží postih za to, že ji nevydal.

Předloha především rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Jde o reakci na verdikt ústavního soudu, který další vlny EET zrušil. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely. Části podnikatelů novela umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, které si vyzvednou na finančním úřadu. Obsahuje i úpravy daně z přidané hodnoty.

Jednání o předloze provázela rozsáhlá kritika opozičních stran. Jejich poslanci například zpochybňovali dosavadní přínosy EET nebo budoucí rozšíření na řemeslníky. Zamítnutí návrhu ani zrušení elektronické evidence tržeb jako celku ale neprosadili. Koaliční strany hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní.