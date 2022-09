Poslanci zahájí debatu o změně státního rozpočtu, prohlubuje schodek

Praha - Poslanci dnes začnou projednávat změnu státního rozpočtu na letošní rok, jež prohlubuje schodek o 50 miliard na 330 miliard korun. Budou také schvalovat plán zahraničních misí české armády na další dva roky. Ve druhém čtení je na programu vládní předloha, která rozšiřuje mezinárodní spolupráci a automatickou výměnu daňových informací o digitální ekonomiku.

Navrhovanou změnu rozpočtu vláda zdůvodňuje dopady ruské invaze na Ukrajinu a vysokou mírou inflace. Kabinet poukazuje hlavně na nárůst cen energií a s tím související ohrožení nízkopříjmových a zranitelných skupin obyvatelstva. Novelizovaný rozpočet počítá například s osmi miliardami korun na jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě do 18 let pro vybrané rodiny. Dalších 16,5 miliardy korun je určeno na pomoc s vysokými cenami energií. Téměř 11 miliard korun si vyžádají letošní valorizace důchodů.

Opozice se staví k vládním rozpočtovým změnám kriticky. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová očekává několikahodinovou diskusi.

Plán zahraničních misí do roku 2024 mimo jiné předpokládá, že česká armáda bude moci nasadit v příštích dvou letech na východní hranici Severoatlantické aliance kvůli posílení obrany až 1200 vojáků. Celkem by v zahraničních misích mohlo v roce 2023 a 2024 působit až 1362 vojáků. Senát s plánem souhlasil už v srpnu. Současné mise jsou platné do konce letošního roku. Nový plán výrazně ovlivnila ruská vojenská invaze na Ukrajinu.