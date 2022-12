Poslanci začnou projednávat novelu o učitelských platech

Praha - Poslanci dnes začnou projednávat v úvodním kole novelu, jež mimo jiné zakotví objem peněz na učitelské platy. Ve druhém čtení jsou na programu například předlohy proti šíření teroristického obsahu on-line a ke změnám v Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Učitelská novela má vést ke splnění vládního slibu o tom, že průměrný plat pedagogického pracovníka bude na 130 procentech průměrné mzdy. Zavádí také pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Předloha dále umožní učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelské kvalifikace.

Návrh zákona proti šíření teroristického obsahu on-line umožní odstraňovat z internetu například záběry teroristického útoku nebo záznamy poprav. Policisté budou moci přikázat českým i evropským pronajímatelům serverů pro webové stránky to, aby takový obsah znepřístupnili.

Vrcholným orgánem takzvaného dohledového úřadu se má stát podle vládní novely pětičlenné kolegium, které by převzalo část pravomocí předsedy úřadu. Změny by podle předkladatelů měly zlepšit kontrolní roli úřadu a vymahatelnost práva.

Dnešek je závěrečným jednacím dnem poslední řádné schůze Sněmovny plánované na letošní rok. Na další plánované řádné schůzi se poslanci sejdou v lednu.