Poslanci začnou projednávat nová pravidla kurzarbeitu

Praha - Poslanci dnes začnou projednávat v úvodním kole nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Podobu pravidel, jak je navrhl kabinet ANO a ČSSD, kritizují zaměstnavatelé, odbory i opozice. Zástupci vlády změny paramentů připouštějí. Podle premiéra Andreje Babiše se návrh nepovedl, protože nikdo není spokojený. Je možné, že dodatečně se do programu schůze dostanou i některé další předlohy.

Kurzarbeit představuje při ekonomických potížích zkrácenou práci s částí mzdy od státu. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Kurzarbeit by se měl zavést podle vládního návrhu od listopadu, což se ale nestihne. Mohl by se proto prodloužit dočasný podpůrný program Antivirus, který byl zaveden kvůli koronavirové krizi.

Dolní komora odmítla minulý týden projednat vládní návrh pravidel zkrácené práce ve stavu legislativní nouze, o což žádala vláda. V legislativní nouzi je možné schválení předlohy za jediný den. Předlohu tak čeká běžné schvalování ve třech čteních.

Do programu schůze by se mohly dostat některé poslanecké návrhy, například opoziční ODS k podpoře podnikání při epidemii koronaviru. Poslanci by teoreticky mohli jednat také o uzákonění takzvaného chráněného účtu, který by mohli mít dlužníci v exekuci.