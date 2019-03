Praha - Poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko vystupují z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Vyplývá to z informací ČTK a Deníku N. Volný i Bojko se k odchodu z hnutí rozhodl kvůli postupu nového vedení organizace hnutí v Moravskoslezském kraji, která podle Volného přijala do SPD usvědčeného rasistu a neonacistu. Oba poslanci byli do dolní komory Parlamentu zvoleni právě za Moravskoslezský kraj. Vedení SPD vyzvalo Volného, aby se po odchodu z hnutí vzdal i mandátu ve Sněmovně.

"Jelikož se Lubomír Volný stal poslancem díky SPD, vyzýváme ho ke složení poslaneckého mandátu, aby uvolnil místo dalšímu v pořadí na kandidátce SPD," uvedlo vedení hnutí v prohlášení zaslaném ČTK. Oznámilo také, že po konci Volného v čele moravskoslezské organizace zaznamenalo hnutí v minulém týdnu desítky nových žádostí o vstup, kterým Volný v přijetí do hnutí bránil.

"Pokud měl (Volný) jakékoliv připomínky k práci v SPD, mohl je sdělit před delegáty na celostátní konferenci, to však neudělal," uvedlo hnutí. Kritizovalo i způsob oznámení konce v SPD na facebooku, označilo to za lidsky neslušný styl komunikace.

Volný v minulosti vedl moravskoslezskou organizaci SPD, kterou ale v únoru celostátní vedení hnutí zrušilo. Zdůvodnilo to systematickým porušováním stanov a krácením demokratických práv členů. Volný nyní na facebooku kritizoval nové krajské vedení, jeho kroky označil za zákeřný útok proti vlasteneckým silám.

Volný zejména kritizoval přijetí Milana Kuchára do moravskoslezské organizace SPD. "Pan Milan Kuchár byl navržen na vyloučení bývalým regionálním vedením za rasistické a neonacistické verbální i internetové projevy, včetně zasílání fotografií s Adolfem Hitlerem a rasistickým textem," uvedl. Nové vedení organizace podle Volného přijalo Kuchára do hnutí zpět.

"Toto je další zákeřný útok proti vlasteneckým silám, řízený přímo z předsednictva SPD. Odmítám být součástí této špinavé hry," uvedl Volný s tím, že vystupuje z SPD, stejně jako další členové bývalého vedení hnutí v kraji.

Bojko oznámil, že má pro odchod z SPD stejný důvod jako Volný. "Držíme spolu, nesouhlasíme s protektorátně dosazeným nikým nevoleným novým vedením kraje," řekl Deníku N. V Moravskoslezském kraji byla za SPD zvolena ještě Ivana Nevludová, zatím se k postupu obou kolegů nevyjádřila.

Předloni na podzim Mladá fronta Dnes (MfD) napsala, že z SPD v Moravskoslezském kraji odcházejí členové, protože Volný se podle nich chová jako diktátor, obklopuje se lidmi, kteří hlasují podle něj, a strana tak není demokratická. Volného plánovali prostřednictvím petice zbavit mandátu. Okamura následně uvedl, že na krajské členské konferenci nikdo odvolání Volného nenavrhl.

V únoru Volný uvedl, že hodlá kandidovat proti Okamurovi na šéfa SPD. Volba předsedy hnutí ale bude až za 2,5 roku, jelikož mandát je tříletý. Okamura byl znovuzvolen loni v červenci.

Volný na sebe upozornil v únoru při vyostřené debatě o cizinecké novele. Při jeho projevu se v jednacím sále ozývaly smích, výkřiky a následně bušení do lavic. Poslanec Jan Birke (ČSSD) na něho, jak později uvedl, pokřikoval, aby "toho už nechal". Volný Birkemu zase údajně řekl, aby "šel ven". Věc tento týden probíral mandátový a imunitní výbor Sněmovny, disciplinární řízení s Volným nezahájil.

V médiích se také objevily informace, že Volný pronajímá byty ve dvou zchátralých domech v romském ghettu v ostravské čtvrti Přívoz a od nájemců inkasuje peníze ze státních příspěvků na bydlení. SPD přitom příjemce dávek označuje za parazity.