Poslanci už navrhli přesunout v návrhu rozpočtu přes 50 miliard

Praha - Poslanci do pondělí vznesli k návrhu státního rozpočtu na příští rok čtyři desítky návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Přesunout chtějí celkem přes 50 miliard korun. Nejvyšší přesun navrhl Jan Hrnčíř (SPD), který chce odebrat 20 miliard korun z odvodu do rozpočtu EU. Nejvyšší počet návrhů předložil Dominik Feri (TOP 09), který jich podal 15. Sněmovní výbory zatím doporučily jeden přesun, a to přidat tři miliony korun Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Základní údaje rozpočtu, jako jsou příjmy, výdaje nebo schodek, už poslanci po prvním čtení nemůžou měnit. Můžou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu. Vkládat návrhy do systému můžou až do příští středy, kdy se uskuteční druhé čtení rozpočtu.

Vláda poslancům předložila rozpočet s navrhovaným schodkem 320 miliard korun. Schodek však nemusí být definitivní, protože jen vládní daňový balíček, který Sněmovna schvalovala minulý pátek, s přijatými změnami připraví rozpočet asi o 87 miliard korun. Ještě ale není jasné, jak s balíčkem naloží Senát a jak posléze rozhodne Sněmovna.

Mezi poslaneckými pozměňovacími návrhy se opět objevila snaha odebrat dotaci 6,3 milionu korun Českému svazu bojovníků za svobodu. S návrhem přišli poslanci ODS i sociální demokrat Václav Votava. Poslanec SPD Hrnčíř chce odebrat 20 miliard z odvodů do rozpočtu EU a přesunout je na obsluhu státního dluhu. "Vzhledem k mimořádné situaci, ve které se nachází česká ekonomika, je třeba finanční prostředky ponechat v České republice na snížení státního dluhu," zdůvodnil Hrnčíř svůj návrh.

Dominik Feri navrhuje mimo jiné převést 800 milionů korun z peněz na podporu agropotravinářského komplexu ministerstvu financí, aby je MF mohlo použít na podporu lidí pracujících na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Z rozpočtu prezidentské kanceláře chce převést 1,5 milionu na program protidrogové politiky.

Prezidentské kanceláři chtějí odebrat peníze i poslanci STAN. Ve třech variantách chtějí Hradu odebrat od 50.000 korun až po devět milionů a převést je na programy protidrogové politiky ministerstva spravedlnosti.

Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová chce převést 1,2 miliardy korun z dávek důchodového pojištění na sociální služby. Dosud navržená částka přes 20 miliard korun podle ní nestačí. Sociální demokrat Roman Onderka chce přidat 300 milionů na podporu divadel a orchestrů.

Nad rozpočtem zasedne ve středu opět rozpočtový výbor. Probere doporučení jednotlivých výborů a případě i další pozměňovací návrhy, které obdržel. Například jeho předsedkyně Miloslava Vostrá (KSČM) předložila již dříve avizovaný návrh komunistů odebrat z rozpočtu ministerstva obrany deset miliard korun. Komunisté, na jejichž hlasech vládní koalice závisí, podmiňují svou podporu státnímu rozpočtu snížením kapitoly ministerstva obrany o deset miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve řekl, že vláda s tím nesouhlasí.