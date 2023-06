Poslanci umožnili zřídit Hradu devět nových míst, schválili návrh rozpočtu

Praha - Kancelář prezidenta republiky bude moci v rámci reorganizace vytvořit devět nových pracovních míst v odborech, které jsou podle ní dlouhodobě poddimenzované. Poslanci ze sněmovního rozpočtového výboru dnes schválili přesun peněz uvnitř hradního rozpočtu již v letošním roce. Podle podkladů pro poslance se má reorganizace uskutečnit k 1. červenci. Výbor dnes kromě toho schválil návrh základních ukazatelů na příští rok, který s touto změnou také počítá. Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok asi o deset milionů korun méně, než jí přidělil letošní schválený státní rozpočet. Hospodařit by měla s celkovými výdaji 421,7 milionu korun. Vláda dnešní návrh zapracuje do návrhu celkového státního rozpočtu, který do konce září předloží Sněmovně.

V důsledku reorganizace má přejít 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu přímo do Kanceláře prezidenta republiky. Samotná kancelář chce také zřídit devět nových pracovních míst. Chce posílit odbory, které podle ní byly dlouhodobě poddimenzovány. Jde o odbory bezpečnostní, vnitřní politiky, zahraniční, protokolu a komunikace, u kterých se v tomto volebním období předpokládá výrazný nárůst agend, jak stojí v materiálu pro poslance. Peníze přesune z rozpočtu podřízené rozpočtové organizace Správa Pražského hradu.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá se snížením objemu peněz na platy o dvě procenta a se snížením provozních výdajů o pět procent na základě požadavků vládního úsporného balíčku. Proti roku 2022 půjde v příštím roce o nárůst asi o 24 milionů. Loni přišla Kancelář prezidenta republiky o 30 milionů korun v důsledku návrhu skupiny koaličních poslanců. Jejich motivací bylo odsouzení ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka v souvislosti s ovlivňováním jedné ze zakázek v Lánské oboře. Tehdejší prezident Miloš Zeman Baláka omilostnil.

Rozpočet Hradu pro příští rok zahrnuje mimo jiné navýšení o 300.000 korun na rentu a náhradu pro bývalého prezidenta. Letošní rozpočet počítá s těmito výdaji pouze pro období duben až prosinec. Počítá se v něm i s přesunem zhruba 44 milionů korun určených na platy v souvislosti s reorganizací pracovních míst, která má nastat již od letošního července.

Loni Hrad utratil 397,6 milionu korun, což bylo o 29 milionů víc, než kolik počítal schválený státní rozpočet. Na navýšení se podílelo zapojení nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Rozpočtový výbor dnes doporučil loňské hospodaření Hradu schválit.