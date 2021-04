Poslanci SPD a Trikolóry požadují okamžitý návrat dětí do škol

Praha - Sněmovna by podle poslanců SPD a Trikolóry měla vyzvat vládu k umožnění bezpodmínečného návratu dětí do škol. Vláda by měla podle návrhu odvolat povinnosti testování žáků na koronavirus a nošení roušek či respirátorů ve školách. Dolní komora dnes debatu o těchto požadavcích neuzavřela.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se z dnešního jednání dolní komory omluvil, zástupci ostatních stran se zatím k návrhu nestihli vyjádřit.

Tereza Hyťhová (Trikolóra) se dovolávala práva na vzdělání. Do škol by podle poslankyně měly být vpuštěny i děti, jejichž rodiče je odmítají nechat testovat. Radek Rozvoral (SPD) uvedl, že školy jsou mnohem menším rizikem pro šíření koronaviru než jiná pracoviště. Vláda by podle něj měla umožnit testování žáků pouze na bázi dobrovolnosti za použití neinvazivních testů.

Všechny školy v Česku se kvůli epidemii koronaviru zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina již řadu týdnů předtím. Od 12. dubna se znovu otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základní školy se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a děti ve speciálních školách.

Od pondělí 26. dubna se obnoví praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol. Povinné je testování na covid-19. V pondělí bude vláda podle čtvrtečního vyjádření Plagy rozhodovat o otevření druhých stupňů základních škol rotačně od 3. května v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.

Rozvolňování školství má podle vlády jako v dalších oborech postupovat regionálně a řídit se výskytem 100 nově nakažených s covidem-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní.