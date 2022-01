Poslanci SPD a ANO neprosadili schůzi k financování STAN

Praha - Opoziční hnutí SPD a ANO podle očekávání neprosadila schválení programu mimořádné schůze, na níž chtěla vyzvat k odvolání předsedy Starostů Víta Rakušana z funkce ministra vnitra a vytvořit vyšetřovací komisi k financování STAN. Vládní koalice je nepodpořila. Pro schválení bylo 85 ze 179 přítomných poslanců, potřeba bylo 90 hlasů. Schůze Sněmovny tak skončila.

Předseda SPD Tomio Okamura oznámil, že jeho hnutí už má spolu s ANO potřebných 40 podpisů k tomu, aby Sněmovna musela projednat vznik komise. Návrh chce předložit v pátek. Měla by prověřit původ peněžitých darů pro STAN, které údajně pocházejí ze zahraničí. Vládní hnutí opakovaně uvedlo, že žádné peníze z ciziny nepřijalo a že dary jsou buď od českých občanů, nebo od společností s českým identifikačním číslem a sídlem v Česku, které v Česku odvádějí daně a zaměstnávají pracovníky, uvedl Rakušan.

Pro schválení programu hlasovali pouze poslanci ANO a SPD a také bývalý předseda poslanců STAN Jan Farský. Následně ale oznámil, že mačkal záporné tlačítko. I bez jeho hlasu bylo proti schválení programu 87 poslanců koaličních stran a sedm zákonodárců se hlasování zdrželo.

Rakušan výtky vůči STAN odmítl, hnutí podle něho v souvislosti s finančními dary žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran. "Pokud se prokáží informace, že kdokoli, kdo nám poskytl finanční dar, je spojen s trestnou činností a hrozilo by, že peníze skutečně mají jakoukoli spojitost s trestnou činnosti, tak v té chvíli jako hnutí STAN samozřejmě adekvátně zareagujeme, takové peníze si jako hnutí STAN samozřejmě nenecháme," řekl Rakušan.

Informaci, podle níž sponzorují STAN firmy trestně stíhaného muže, dnes zveřejnil server Seznam Zprávy. Předseda STAN uvedl, že o trestním stíhání někoho, kdo souvisí s darem, neměl tušení. Vyzval Okamuru, ať podá trestní oznámení, aby věc prošetřila policie a ukázalo se, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo.

Okamura označil za nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra předseda hnutí, jehož financování není transparentní. "Je to tak gigantický a absurdní střet zájmů, že to snad pochopí každý z vás," uvedl šéf SPD. Spory o financování STAN dal do souvislosti i s Rakušanovou loňskou schůzkou s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který následně oznámil svou rezignaci. Rakušan podle Okamury policejního prezidenta "vyštval".

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová (ANO) řekla, že když nová vláda žádá Sněmovnu o důvěru, je namístě pochyby kolem financování STAN vysvětlit. Schillerová poznamenala, že české identifikační číslo mají i společnosti, o kterých by nikdo netvrdil, že jsou české. "Já to skutečně nepovažuji za transparentní, ani to nepovažuji za něco, co je v pořádku," uvedla. Klíčovou otázkou podle ní je, kdo jsou lidé, kteří za těmito společnostmi stojí. Podle médií mají vlastníky na Kypru a v Lucemburku.