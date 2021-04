Poslanci se zatím nedostali k tomu, jak naloží s novelami k manželství

Praha - Sněmovna se do polední přestávky nedostala k rozhodnutí, jak v úvodním kole naloží s návrhy na uzákonění manželství homosexuálů a na ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Dnešní debata zastánců a zejména odpůrců zakotvení manželství stejnopohlavních párů v občanském zákoníku trvala zatím 3,5 hodiny. Blíží se zřejmě ke konci a hlasování se čeká po 14:30. Obě předlohy čelí snahám o zamítnutí už v nynějším prvním čtení.

V předloze o manželství homosexuálů jde podle Karly Šlechtové (ANO) o to, aby se stejnopohlavním párům přiznala stejná práva. "Osobně bych se také jednou ráda vdala, a ne registrovala," uvedla. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové (ANO) diskriminace skutečně existuje. "Máme dluh vůči stejnopohlavním párům, abychom vyrovnali jejich situaci," poznamenala. Pirát František Kopřiva poukazoval na to, že možnost homosexuálních párů vstupovat do manželství svazky heterosexuálů podle něho neohrozí.

Naopak Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) tvrdila, že návrh není přáním homosexuálů. "Je to přání ideologů. Vznikl na objednávku homosexualistů, aktivistů a nátlakových skupin, které nenávidí všechno přirozené, tradiční a normální," prohlásila. Podle Marka Bendy (ODS) se nejedná o příběh o právech gayů a leseb. "To je příběh kulturní války, která se odehrává dnes ve značné části Západu, která je jediným z důvodů, jak se jinak cítím být hlubokou součástí Západu, Evropské unie, Severoatlantické aliance a všeho dalšího, která mě vede k tomu, abych byl opatrný a říkal, že nemusíme vyzkoušet každou hloupost, kterou ten Západ provede," uvedl.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ) nadnesl úvahu, že manželství by se mohlo ponechat jako svazek muže a ženy a vedle toho by se mohlo posílit postavení stejnopohlavních párů. "To pro mě může být kompromis, který by byl civilizovaný," míní.

Debatu o předlohách, jež se týkají manželství, zahájila Sněmovna před třemi lety. Pak se k diskusi vrátila ještě předloni v březnu. Následné snahy o pokračování projednávání novel nebyly úspěšné.

Pokud by Sněmovna v úvodním kole novely nezamítla, zamířily by k posouzení do výborů. Poslanci by v takovém případě hlasovali o návrzích na prodloužení lhůty pro jejich projednání z 20 na 80 dnů. Není proto jisté, zda by zákonodárci stihli o předlohách rozhodnout do voleb.