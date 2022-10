Poslanci se začnou zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok

Praha - Poslanci se začnou příští týden zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila se schodkem 295 miliard korun. Ve druhém čtení by měla Sněmovna projednat novelu, která mimo jiné zvyšuje limity pro povinnou registraci k plátcovství daně z přidané hodnoty a pro využití paušální daně. Vláda chce do této předlohy vložit zavedení daně z mimořádných zisků, od níž si příští rok slibuje výnos zhruba 85 miliard korun. Na programu by mohla být také volba místopředsedy Sněmovny. Schůze dolní komory bude pokračovat od úterního odpoledne, jednací týden bude kratší. V pátek se poslanci s ohledem na státní svátek nesejdou.

Debatu o návrhu rozpočtu na příští rok zahájí poslanci ve středu. Už v prvním čtení Sněmovna schvaluje základní ukazatele rozpočtu, tedy zejména výši příjmů, výdajů a schodku. Rozpočtový výbor jejich přijetí doporučil. Pokud dolní komora hlavní parametry schválí, poslanci následně mohou navrhovat už jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Jeho příjmy mají činit podle vládního návrhu 1,93 bilionu korun a výdaje 2,22 bilionu korun. Schodek má být nižší než letos o 80 miliard korun.

Předložený rozpočet má podle vlády dva základní cíle. Prvním z nich je podpora obyvatel v souvislosti s růstem cen a energetickou krizí a druhým pokrytí výdajů v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Rozpočet počítá například s penězi na navýšení důchodů, sociálních dávek i na kompenzace kvůli zastropování cen elektřiny a plynu. Předpokládá také, že lidé zřejmě omezí nákupy cigaret a alkoholu.

Návrh rozpočtu předpokládá i dodatečné příjmy z daně z mimořádných zisků, kterou chce vláda uzákonit v takzvaném daňovém balíčku. Ve druhém čtení určeném pro podávání pozměňovacích návrhů jej mají poslanci projednat v úterý. Balíček zejména zvyšuje hranici pro povinnou registraci k plátcovství daně z přidané hodnoty z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun od příštího roku. Stejně zvyšuje také hranici pro využití paušální daně.

Do místopředsednické funkce navrhlo hnutí ANO bývalou ministryni pro místní rozvoj, nynější předsedkyni správního výboru Kláru Dostálovou. Sněmovna bude obsazovat pozici po Janě Mračkové Vildumetzové (ANO), která rezignovala koncem září v souvislosti s pražskou kauzou Dozimetr. Vládní většina se staví k nominaci Dostálové spíše rezervovaně.

Ve druhém čtení by měla Sněmovna projednat změny v řízení Národní sportovní agentury, která zejména rozděluje sportovní dotace. Úpravy mají podle předkladatelů zlepšit činnost agentury. Do závěrečného kola by měla poslat rovněž energetickou novelu, která zjednodušuje povolování menších staveb obnovitelných zdrojů energie. U zdrojů do 50 kilowatt nebude podle předlohy třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu.