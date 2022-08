Poslanci se začali zabývat aférou kolem kontaktů šéfa civilní rozvědky

Praha - Poslanci z bezpečnostního výboru se začali zabývat dnes odpoledne aférou kolem kontaktů šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské korupční kauze Dozimetr. Na jednání výboru dorazili Mlejnek i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Uzavření schůze pro veřejnost nikdo nenavrhl. Předseda výboru Pavel Žáček (ODS) podotkl, že debata se netýká se utajovaných informací, ale událostí, které se "staly nebo nestaly" před Mlejnkovým nástupem do funkce.

Místopředseda výboru a iniciátor dnešního jednání Jiří Mašek z opozičního hnutí ANO před schůzí novinářům řekl, že chce položit asi 15 otázek. "Ta nejdůležitější je, jestli pan Mlejnek má kredit na to, aby zůstal v čele nejdůležitější zpravodajské služby v České republice," uvedl. Kolem Mlejnka podle něj koluje v médiích množství informací. "Takový člověk nemůže stát v čele zpravodajské služby," míní Mašek. Dodal, že nechápe, že se v takové situaci Mlejnek vůbec ucházel o pozici šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Vláda minulý týden důvody k Mlejnkovu odvolání neshledala. Funkci by podle dřívějšího vyjádření Rakušana nemohl vykonávat, pokud by nezískal bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) Mlejnek k objasnění kauzy Dozimetr přispěl, a to ještě před zahájením trestního řízení.

Mlejnek měl podle serveru Seznam Zprávy pravidelné kontakty s Redlem nejméně od roku 2012. Ředitelem civilní rozvědky se stal začátkem července. Rakušan webu řekl, že o vazbě s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Mlejnek serveru sdělil, že se s Redlem potkával jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval ve firmě, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.

Opozice v souvislosti s aférou žádá Rakušanovo odvolání z pozice ministra vnitra, premiér se za něj postavil. Hnutí ANO proto zřejmě vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, poslanecký klub věc projedná dnes v podvečer.

Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v Dopravním podniku hlavního města Prahy více než deset lidí. Patří k nim vedle Redla už bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček a někdejší člen představenstva podniku Matej Augustín. Policie tvrdí, že organizovaná skupina obviněných obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky.

ANO předloží novelu, šéf tajných služeb by musel nastupovat s nejvyšší prověrkou

Poslankyně opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová a další zákonodárci předloží novelu zákona o zpravodajských službách. Nový šéf služeb by podle ní musel do funkce nastupovat s prověrkou na stupeň přísně tajné. Mračková Vildumetzová to řekla na dnešní tiskové konferenci stínové vlády ANO.

Opoziční poslankyně tak reaguje na to, že nový ředitel civilní rozvědky Petr Mlejnek disponuje prověrkou na stupeň tajné a o vyšší má zatím zažádáno. Mlejnek měl zároveň kontakty s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v korupčním případu Dozimetr. Poslanecký klub ANO proto bude dnes večer rozhodovat o tom, zda vyvolá hlasování o nedůvěře vládě.

"Dnes se svými kolegy z bezpečnostního výboru vkládám do systému novelu zákona o zpravodajských službách, která přináší tu změnu, že pokud se někdo stane šéfem zpravodajských služeb, musí nastupovat do této funkce s prověrkou přísně tajné," řekla Mračková Vildumetzová. "Zároveň tuto prověrku mu nesmí dělat jeho podřízení, ale Národní bezpečnostní úřad," dodala.

Vláda neshledala minulý týden důvody k Mlejnkovu odvolání kvůli kontaktům s Redlem. Musí ale získat bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) před týdnem dopisem vyzval předsedu vlády Petra Fialu (ODS) k odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) totiž jmenuje a odvolává se souhlasem vlády právě ministr vnitra. Fiala pro to nevidí důvod, vláda podle něj v případném hlasování o nedůvěře uspěje. Babišovu výzvu premiér označil za snahu o odvedení pozornosti od jeho vlastních afér.

Podle Mračkové Vildumetzové bylo obvyklým postupem, že před jmenováním nového policejního prezidenta nebo šéfa zpravodajské služby představil tento nominant svoji koncepci sněmovnímu bezpečnostnímu výboru. V případě Mlejnka se tak podle ní nestalo.