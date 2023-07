Poslanci se vrátili k úvodní debatě o konsolidačním balíčku vlády

Praha - Poslanci se vrátili dnes dopoledne k úvodní debatě o sporném vládním konsolidačním balíčku. Vystoupit chce podle aktuálních informací ze sněmovního systému 37 v drtivé většině opozičních zákonodárců, přičemž převažují zástupci hnutí ANO. Jednání o návrhu zákona, který má podle vlády pomoci ke zlepšení stavu veřejných financí, potrvá patrně ještě mnoho hodin.

Projednávání balíčku Sněmovna přerušila o půlnoci na dnešek po zhruba deseti hodinách od zahájení jednání o předloze. V noci se do debaty hlásilo ještě 36 poslanců z původních pěti desítek, do rána jeden přibyl. Z vládního tábora chtějí promluvit jen Miroslav Zborovský (KDU-ČSL) a Petr Letocha (STAN).

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes novinářům řekl, že debata může být ještě velmi dlouhá, ale koalice je na to připravená. "Jsme připraveni vytrvale argumentovat a vládní většina je připravena prosadit ozdravný balíček, protože je to nutné. Není jiná cesta," uvedl. Zopakoval, že kabinet připouští v balíčku opravy chyb a záležitostí, které by mohly mít jiný než zamýšlený dopad. "Ale nikdo nečekejte, že ustoupíme tlaku zájmových či profesních skupin a uděláme zásadní změny," uvedl.

Opozice balíček podle očekávání kritizuje a už také navrhla, aby ho Sněmovna zamítla již v nynějším prvním čtení. Poslanci budou hlasovat i o návrhu na vrácení návrhu zákona vládě k dopracování, což se obecně pokládá za mírnější formu zamítnutí. Vzhledem ke koaliční většině se očekává, že Sněmovna pošle balíček k projednání do výborů.

Zástupci opozičních ANO a SPD tvrdí, že vláda pouze zvyšuje daně obyvatelům, firmám a podnikatelům. Na vystoupení opozičních řečníků, zejména pokud se týkají konkrétních bodů obsažených v předloze, často reagují představitelé vládního tábora

Soubor opatření navrhovaných vládou má zlepšit stav státního rozpočtu v příštím roce celkem o 97,7 miliardy korun a v příštích dvou letech dohromady o 150,7 miliardy korun. Předpokládá se ale, že balíček dozná ve Sněmovně některých změn, jak se na nich dohodne koalice.

Při středeční debatě nejprve vystupovali řečníci s přednostním právem. Jednání provázely také slovní půtky mezi opozicí a koalicí i vzájemná kritika za hospodaření státu. První řádně přihlášený poslanec se dostal k řečništi po asi sedmi hodinách od začátku debaty.