Poslanci se už hodiny přou o zrušení EET, debata se zřejmě ještě protáhne

Praha - Poslanci už pět hodin debatují o vládní návrhu na zrušení elektronické evidence tržeb. Podle vlády představuje EET nepřiměřenou zátěž pro podnikatele a náklady pro stát, naproti tomu opoziční hnutí ANO se evidence zastává a její zrušení považuje za chybu. Hnutí SPD by podpořilo takovou podobu zákona, která by ponechala evidenci jako dobrovolnou. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale řekl, že stát nemá nic, co by podnikatelům za dobrovolnou EET nabídl. Návrh na zrušení EET projednávají poslanci v prvním čtení.

"Skutečně nemáme nic, co bychom za to mohli nabídnout. Ani si nevíme rady s těmi daty jako stát,“ řekl Stanjura. Nynější dobrovolný provoz EET znamená, že podnikatelé posílají data do "černé díry" a s těmito daty se nic neděje a jen se někde hromadí, řekl. Neexistuje podle něj žádná výhoda, kterou by mohl stát nabídnout těm podnikatelům, kteří by EET dál dobrovolně využívali. Eviduje se totiž jen část příjmů a nejsou známy ani jejich výdaje. Nelze tedy takové podnikatele vyřadit ani z možnosti daňových kontrol, uvedl.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová Stanjuru obvinila z toho, že je v zajetí ideologie, zrušení EET si vláda napsala do programu a z nedostatku jiných nápadů ho hlásá jako svoji mantru. Exministryně Klára Dostálová Stanjurovi vzkázala, že se obrací zády ke všem podnikatelům. "Takže já samozřejmě rozumím tomu, že zamyslet se a vymyslet něco, to bolí, to chápu," podotkla.

Poslanec ANO Jan Volný řekl, že si dnes vzal černou kravatu, protože zrušení EET považuje za pohřeb svého dítěte. Uvedl, že se při prosazování evidence v minulosti stal "fackovacím panákem", když chodil do debat s názorovými oponenty z řad tehdejší opozice, kteří tento návrh naopak kritizovali. "Protože nikdo z vás, co tady sedíte, nedostal tolik facek a nebyl tak velký fackovací panák v programu EET a prosazování EET, jako jsem byl já," konstatoval.

Volný připomněl rok 2019, kdy Sněmovna schvalovala rozšíření EET na další obory. Tehdy byl zpravodajem k novele. Poslanci museli tehdy rozhodnout o víc než 800 pozměňovacích návrzích a hlasovali o nich postupně o každém zvlášť. Bylo mezi nimi asi 770 návrhů ODS na vynětí jednotlivých oborů podle úřední klasifikace NACE z evidence tržeb. Pozornost tehdy vzbudilo například odmítnutí návrhu vyjmout chov velbloudovitých zvířat nebo kosmickou dopravu. Volný řekl, že měl tehdy u řečnického pultu stoličku a musel vydržet hlasování 12 hodin. Zmínil se o možnosti, že by tehdejší postup někdo nynější koalici oplatil. Stanjura v reakci na jeho slova uvedl, že nynější zpravodaj Vojtěch Munzar (ODS) by dvanáctihodinové hlasování zvládl.

Sněmovna se dnes sešla na mimořádné schůzi svolané vládní koalicí. Na programu má dva body, zrušení EET je tím druhým. Prvním bodem bylo druhé čtení úpravy plateb za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění. Poslanci ho probírali asi pět hodin. Koaliční poslanci dnes již před schůzí uváděli, že očekávají dlouhé noční jednání kvůli možným opozičním obstrukcím. Sněmovna proto na návrh koalice rozhodla, že poslanci budou moci jednat a hlasovat až do rána.