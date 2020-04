Poslanci se sejdou v úterý v plném počtu kvůli zákonům ze Senátu

Praha - Poslanci se budou muset sejít přinejmenším v úterý v plném počtu kvůli zákonům, které Sněmovně vrátili k opětovnému posouzení senátoři. K přehlasování senátních úprav předloh, případně jejich vet, jsou totiž nutná nadpoloviční většina hlasů ze všech členů dolní komory, tedy nejméně 101. Následně bude řádná schůze pokračovat z preventivních důvodů opět zhruba v poloviční sestavě členů dolní komory. ČTK to řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Do programu schůze se příští týden navíc dostanou další předlohy, které chce vláda nechat schválit kvůli koronavirové krizi ve stavu legislativní nouze. Zatím předložila jednu. Novela o spotřebních daních prodlužuje o měsíc do konce června lhůtu pro stahování cigaret se staršími kolky z trhu, jejich prodej ale neumožní. Další zákony by vláda mohla poslat do Sněmovny po své dnešní nebo pondělní schůzi.

Senát dolní komoře vrátil už dříve tři běžné novely. Jde například o sporný daňový řád, v němž chtějí senátoři zachovat třicetidenní lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty plátcům. Z protikrizových zákonů, které senátoři projednávají na nynější schůzi, se poslanci budou muset znovu zabývat třeba kontroverzním rozvolněním zákona o rozpočtové odpovědnosti a předlohou o možnosti odkladu nájemného v bytech.

"Sejdeme se klasicky v úterý ve 14:00 v počtu 200, nic jiného nám nezbývá. Pokusíme se v to úterý všechno projednat," uvedl Vondráček. Pokud by se Sněmovna se zákony vrácenými Senátem v úterý vypořádat nestihla, v plné sestavě by podle něho jednala ještě ve středu dopoledne.

Vondráčka, jak řekl, mrzí, že senátoři nevzali při rozhodování o nynějším balíku protikrizových zákonů v úvahu možná zdravotní rizika související s nutností jejich nového sněmovního projednání. "Vůbec z toho nemám radost," podotkl. Vondráček navíc soudí, že provládní strany budou mít sílu senátní úpravy nebo veta zákonů přehlasovat.

Ve Sněmovně budou platit stejná preventivní opatření jako při minulých dvou schůzích. Budovy dolní komory budou pro veřejnost nadále uzavřeny. Vybraná média budou mít povolen vstup v omezeném počtu redaktorů jen na úterní tiskové konference poslaneckých klubů. V dalším, květnovém jednacím týdnu by se tato restrikce již mohla aspoň částečně uvolnit, bude záviset na aktuální situaci kolem epidemie.

Mezi poslanci ani zaměstnanci Sněmovny se nákaza novým typem koronaviru podle dnešních informací z dolní komory dosud neobjevila.