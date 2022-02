Poslanci se sejdou na únorové schůzi, Farský by měl složit mandát

Praha - Poslanci se dnes odpoledne sejdou na řádné únorové schůzi Sněmovny. Hned v jejím úvodu by měl složit mandát dlouholetý poslanec Starostů Jan Farský. Důvodem je jeho půlroční stáž v USA. Kromě toho by poslanci měli na této schůzi rozhodovat o žádostech o vydání někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo a Bohuslava Svobody (ODS) v kauze někdejší pražské karty opencard. V pátek by se měli poslanci začít zabývat státním rozpočtem na letošní rok. O tom, kdy se budou jednotlivými body zabývat, rozhodnou poslanci v úvodu schůze.

Farský si mandát původně chtěl ponechat s tím, že ze zámoří případně dorazí na klíčová hlasování. Poslanecký plat chtěl posílat několika neziskovým organizacím. Opoziční politici pak obvinili Farského z pohrdání voliči, ale i podle představitelů vládních stran bylo jeho rozhodnutí špatné. Po tlaku opozice, koaličních politiků a výzvě mateřského hnutí STAN se později rozhodl, že na poslanecký mandát rezignuje.

V návrhu programu únorové schůze je víc než stovka bodů. Je mezi nimi opět volba zbývajícího šestého místopředsedy Sněmovny. Bude již čtvrtá, v předchozích poslanci žádného z nominantů nezvolili. Zřejmě až v dalším týdnu by se měli zabývat spornou novelou pandemického zákona, kterou zamítl Senát. Novela především rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předpokládá, že Sněmovna senátní veto přehlasuje. V opačném případě vládu požádá na 14 dní o nouzový stav.

Ve středu by poslanci mohli schvalovat návrh zákona o panevropském penzijním produktu. Půjde o daňově zvýhodněnou alternativu k dosavadním produktům určeným ke spoření na důchod.