Poslanci se sejdou na schůzi k vyslovení nedůvěry vládě ve středu

Praha - Poslanci se sejdou na schůzi k hlasování o nedůvěře vládě ANO a ČSSD ve středu. Jednání začne podle informací na sněmovním webu v 10:30. O svolání schůze dnes požádala předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) pětice opozičních stran. Pod žádost sebrali zástupci ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN 66 podpisů. Podle iniciátorů hlasování by se měli poslanci jasně vyslovit k podpoře premiéra Andreje Babiše (ANO), který je podle návrhu auditní zprávy Evropské komise ve střetu zájmů a který čelí obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo.

Podle rozložení sil sněmovních stran by měla menšinová vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty hlasování přečkat, k vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlas, kluby pětice opozičních stran a SPD čítají celkem 87 poslanců. Podle iniciátorů hlasování je ale důležité, aby se všichni zákonodárci jasně vyslovili k podpoře předsedy vlády, který podle nich zatěžuje Českou republiku. "Pokud se ukáže, že nemáme dostatečnou podporu a vláda bude pokračovat, my budeme pokračovat také, situace je neúnosná a vidíme to nejen my," řekl novinářům předseda ODS Petr Fiala.

"Nemůžeme odmítat svou politickou odpovědnost," komentoval pravděpodobný výsledek hlasování předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše stále není jisté, že hnutí ANO dostane podporu sociálních demokratů. Výroky ministrů za sociální demokracii podle něj napovídají, že menší koaliční partner není v podpoře premiéra jednotný. Bartoš proto vyčkává na výsledek odpoledního jednání předsednictva ČSSD.

Vládní strany ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, klub KSČM má 15 členů a pět poslanců je nezařazených. Jak se k hlasování postaví, budou dnes řešit na stranických jednáních nejen sociální demokraté, ale i komunisté. Jejich předseda Vojtěch Filip už avizoval, že komunisté zřejmě kabinet podpoří.

Pětice stran, která hlasování iniciovala, má ve Sněmovně 68 mandátů. Dva poslanci ale tento týden nebyli ve Sněmovně, jeden z klubu Pirátů, jeden z hnutí STAN.

Z dosavadních 14 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl jediný. V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě Mirka Topolánka v době, kdy ČR předsedala Evropské unii. Vláda ANO a ČSSD už loni 23. listopadu jeden pokus o vyslovení nedůvěry přečkala. Strany tehdy reagovaly na informace v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu syna premiéra Babiše na Krym.

Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto podle dokumentu hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.