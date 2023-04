Poslanci se sejdou na schůzi k transformaci České pošty příští středu

Praha - Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které chce opozice jednat o budoucnosti České pošty, by se měla konat příští středu odpoledne. Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) by na ní měl před poslanci hájit rušení 300 z 3200 poboček pošty. Jednání Sněmovny by mělo začít v 15:00, tedy v době schůze vlády, uvedl po jejím dnešním zasedání Rakušan. Se svou účastí ve Sněmovně počítá. Návrh na rušení poboček pošty podle něj dnes podpořili i další ministři, jednání poslanců se ale nebudou moct účastnit. Přítomen nebude ve Sněmovně ani na vládě premiér Petr Fiala (ODS), který o víkendu zamíří na desetidenní cestu po Asii.

Vláda dnes schválila nařízení, které povede ke snížení minimálního počtu poboček, které musí provozovat Česká pošta na 2900. Návrh nařízení jí předložil Český telekomunikační úřad, který poštovní trh reguluje. Pošta již dříve zveřejnila předběžný seznam 300 pošt ke zrušení. Zástupci podniku se ale ještě budou setkávat se starosty dotčených obcí, a je tak možné, že seznam dozná změn. Celkový počet rušených pošt se již měnit nebude. Pošty se mají rušit v obcích nad 2500 obyvatel, kde je více než jedna pobočka. Docházková vzdálenost na poštu se má zvýšit ze stávajících dvou na tři kilometry.

Opoziční hnutí ANO a SPD plán transformace podniku kritizují. Neuspěly se zařazením návrhu na projednání budoucnosti České pošty na plénum opakovaně minulý týden. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové Rakušan (STAN) způsobil chaos. Tají se podle ní analýza, na základě které se o rušení poboček rozhodlo. Pro širší diskusi při mimořádné schůzi je třeba, aby poslanci schválili program schůze, k tomu ale potřebuje opozice hlasy koaličních poslanců.