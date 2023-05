Poslanci se sejdou ke zpomalení valorizace penzí mimořádně příští týden

Praha - Navrhované zpomalení valorizace penzí, zpřísnění podmínek pro předčasný důchod a zavedení nového přídavku při vyšší inflaci začnou poslanci projednávat ve čtvrtek 8. června. Mimořádnou schůzi k vládní novele dnes svolala z podnětu koaličních zákonodárců předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), informoval ČTK její mluvčí Martin Churavý. Začne ve 12:00. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci důchodů pro příští rok. Politici opozičních hnutí ANO a SPD opakovaně uvedli, že změny nepodpoří.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.

Předčasný důchod by měl být možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Do tohoto času by se dál započítávaly i takzvané náhradní doby, tedy třeba rodičovská. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Nyní se penze snižuje za každých 90 dnů před řádným termínem. Do jednoho roku je to o 0,9 procenta základu pro výpočet důchodu, od jednoho roku do dvou let o 1,2 procenta a poté o 1,5 procenta. Nově by to mělo být za každých 90 dnů o 1,5 procenta.

Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, měli by důchodci a důchodkyně stejně jako teď při mimořádné valorizaci dostat víc peněz. Pobírat by měli dočasný přídavek a zvednout by se jim měla i zásluhová část penze. Přidání by se vypočítalo jako násobek 60 procent růstu cen a zásluhového dílu průměrného starobního důchodu. Výše přídavku by odpovídala polovině výsledné částky, druhá polovina by se rozpočítala do zásluhového dílu. Navyšoval by se tedy všem o 30 procent růstu cen. Podle ministerstva rozdělení na pevný přídavek a procentní přidání zajistí, že si "relativně více" přilepší lidé s nižší penzí.

Při vysoké inflaci by se přídavek vyplácel od července do konce roku. V pololetí by se také mimořádně zvedl zásluhový díl. Jeho navýšení by se pak bralo v potaz i při následné řádné lednové valorizaci. O kolik procent zásluhový díl v předchozím roce kvůli zdražování rostl, o tolik procent by bylo jeho běžné navýšení pak nižší.