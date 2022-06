Poslanci se sejdou ke snížení zdravotních plateb a ke zrušení EET

Praha - Sněmovna dnes bude pokračovat v projednávání návrhu na snížení zdravotních plateb za státní pojištěnce. V úvodním kole by poslanci měli zahájit na mimořádné schůzi debatu o zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. Sněmovní jednání o obou vládních předlohách už provázely obstrukce opozičních ANO a SPD. Je možné, že budou pokračovat.

Snížení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané podpořila dolní komora v úvodním kole po mnohahodinovém blokování začátkem května. Nyní je předloha před druhým čtením. Po lednovém zvýšení se platby mají snížit tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Koalice ohlásila, že chce do novely vložit automatickou valorizaci plateb od příštího roku. Vzorec má být stejný jako u důchodů.

Opozice, zejména hnutí ANO, blokovalo také návrh, který s letoškem ruší zákon o elektronické evidenci tržeb. Předloha je stále před prvním čtením. Elektronická evidence tržeb byla zavedena v předminulém volebním období s cílem omezit daňové úniky a narovnat tím podnikatelské prostředí. Za koronavirové epidemie se evidence stala fakticky dobrovolnou, a to až do konce letoška. Kabinet Petra Fialy (ODS) poukazuje na zbytečnou byrokratickou zátěž podnikatelů i na provozní náklady státu, když se EET navíc týká jen hotovostních plateb. Podle hnutí ANO by elektronická evidence tržeb měla zůstat zachována alespoň na dobrovolné bázi.