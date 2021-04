Poslanci se sejdou ke schvalování pravidel sněmovních voleb

Praha - Poslanci se dnes mimořádně sejdou ke schvalování pravidel sněmovních voleb. Novela pravděpodobně ponechá 14 volebních krajů, úspěšnější strany by měly být při rozdělování mandátů mírně zvýhodněny. Koalice stran a hnutí se do dolní komory dostanou snáze než v minulosti. Vyplývá to z úprav, jejichž schválení doporučil ústavně-právní výbor. Panuje na nich tedy širší shoda stran.

Předloha reaguje na nedávný verdikt Ústavního soudu. Soud zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů jako nespravedlivý pro malé strany. Zrušil i dosavadní kvora pro koalice deset, 15 a 20 procent. Nově by koalicím dvou uskupení stačilo získat aspoň osm procent hlasů, vícečetným koalicím 11 procent.

Poslanci budou hlasovat i o několika dalších pozměňovacích návrzích. Podporu výboru nezískaly. Týkají se například korespondenčního hlasování ze zahraničí, úprav vzniku poslaneckých klubů, vedení volební kampaně a zvýšení státních příspěvků koalicím.

Následně bude pokračovat mimořádná schůze k sociálním předlohám. Na jejím programu je návrh SPD na zpřísnění vyplácení dávek v hmotné nouzi a předloha ODS, podle níž by mohli přijít o část doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí lidé, kteří nezaplatí pokuty za vybrané závažné přestupky. V úvodním kole by měli poslanci projednat návrh ČSSD, jenž upravuje například dlouhodobé ošetřovné a otcovskou dovolenou.