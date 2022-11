Poslanci se sejdou k úvodní debatě o změně volby radních ČT a ČRo

Praha - Poslanci se dnes mimořádně sejdou k úvodní debatě k vládní novele o sporné změně výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). K předloze se očekává delší diskuse vzhledem k odmítavému postoji opozičních hnutí ANO a SPD. Někteří koaliční politici nevylučují ani možnost nočního jednání Sněmovny.

Do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu chce vláda zapojit Senát. Nyní volí radní obou veřejnoprávních médií jen poslanci. Novela zpřísňuje také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Zástupci opozičních ANO a SPD pokládají navrhované změny za pokus politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení jejich nezávislosti.

Předlohu měli poslanci projednávat v prvním čtení v polovině července, dohodli se na odkladu. Na programu schůze byla naposledy před zhruba třemi týdny. Tehdy zabránil zahájení prvního čtení lídr SPD Tomio Okamura, který tři hodiny navrhoval změny programu schůze. U mimořádných schůzi takový obstrukční postup poslanci využít nemohou, navržený program nelze měnit ani upravovat.

Senátoři by měli podle vládní předlohy volit vždy třetinu radních ČT a ČRo. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších 15 na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. SPD v horní komoře zastoupení nemá, ANO má na rozdíl od nejpočetnějšího klubu ve Sněmovně jeden z početně nejslabších senátorských klubů. Kandidáty do obou rad by mohly podle novely navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.