Poslanci se sejdou k protikorupčním předlohám

Praha - Poslanci se dnes mimořádně sejdou k některým protikorupčním předlohám. Svolání schůze podnítilo vládní hnutí ANO. Odpoledne by měla Sněmovna zrychleně schvalovat vládní novelu, která orgánům právnických osob prodlužuje možnost hlasovat kvůli epidemii covidu-19 na dálku.

V úvodním kole by se poslanci měli zabývat například úpravou pravidel kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory a návrhem pravidel lobbování. Hlavním nástrojem pro zvýšení průhlednosti má být zavedení registru lobbistů i lobbovaných.

V návrhu programu je také první čtení vládní novely informačního zákona, která má ochránit úřady před před takzvanými šikanózními žádostmi o údaje. Poslanci by měli rovněž posoudit úpravy přístupu k majetkovým přiznáním politiků.

Orgány obchodních společností, družstev a spolků mají dostat podle vládní novely právo hlasovat na dálku až do konce června příštího roku, byť to mají v zakladatelských listinách. Nyní mají tuto možnost do konce roku.