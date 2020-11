Poslanci se sejdou k nouzovému stavu, k daním a k platům politiků

Praha - Poslanci projednají ve čtvrtek další žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru. Měli by také hlasovat o širších změnách v daních včetně možného zrušení superhrubé mzdy se snížením daně z příjmů zaměstnanců. V pátek se poslanci sejdou mimo jiné ke schvalování zmrazení platů vrcholných politiků a dalších činitelů v příštím roce.

Na čtvrtek a pátek je svoláno celkem sedm schůzi, většina z nich mimořádných z podnětu poslanců. Sněmovna by mohla schvalovat také sporný návrh zákon o evidenci skutečných majitelů, který by mohl ve vládním znění nahrávat podle části pozice premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o podezření ze střetu zájmů. Další schůze se týkají třeba protikorupční legislativy nebo nových pravidel oddlužení a řešení dětských dluhů.

Menšinová vláda ANO a ČSSD požádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů do 20. prosince. Z dosavadních vyjádření představitelů sněmovních stran vyplývá, že dolní komora by mohla podobně jako minule schválit kratší dobu. Kabinet i naposledy žádal o 30 dnů, poslanci souhlasili se 17 dny do 20. listopadu. Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem opatření k omezení šíření covidu-19 podle rizikového skóre v novém protiepidemickém systému ministerstva zdravotnictví. Restrikce se týkají například omezení volného pohybu lidí nebo obchodu a služeb.

Komunisté dnes uvedli, že podporu vládě při čtvrtečním hlasování o prodloužení nouzového stavu zvažují. Předseda KSČM Vojtěch Filip po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl, že poslanecký klub KSČM všechna pro a proti i možnost zkrácení doby probírá.

Návrh daňových změn předpokládá zejména zavedení stravenkového peněžitého paušálu jako alternativy k nynějším stravenkám a vyšší zdanění cigaret. Rozpočtový výbor chce do předlohy zařadit také snížení třeba spotřební daně z nafty. Zřejmě největší pozornost ale vyvolávají návrhy na zrušení superhrubé mzdy se snížením daně z příjmů zaměstnanců. Konkurenční úpravy podali premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Ve hře jsou také různé pozměňovací návrhy ke zvýšení daňové slevy na poplatníka nebo zdanění hazardu. Kromě toho by měla Sněmovna schvalovat ve zrychleném režimu odklad termínů pro doložení odborné způsobilosti u prodejců pojistek.

Schvalování zákona o evidenci skutečných majitelů Sněmovna odložila v pátek kvůli omluvené absenci ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Spornou pasáž o svěřenských fondech poslanci možná upraví, nebo zruší. Podle některých výkladů vládní verze by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu.

Platová novela přinese vedle zmrazení platů ústavních a dalších činitelů včetně například soudců v příštím roce i jejich budoucí výpočet z průměrné mzdy v celé ekonomice, a nikoli jako dosud z průměrné mzdy pouze v nepodnikatelské sféře. Zatím není jasné, zda Sněmovna schválí návrh programu páteční schůze svolané z podnětu části opozice v čele s Piráty k protikorupční legislativně. Piráti chtějí, aby poslanci projednali například předlohy k posílení nezávislosti státních zástupců a vládní návrh širších změn zákona o soudech a soudcích.

Sněmovnu čeká rovněž druhé čtení vládního návrhu zákona, který zavádí model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech. Poslanci k němu budou moci vznášet své pozměňovací návrhy.