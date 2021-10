Poslanci se sejdou k havárii na Bečvě a k zmrazení platů politiků

Rybáři nakládali 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku leklé ryby z řeky Bečvy. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb.

Rybáři nakládali 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku leklé ryby z řeky Bečvy. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Poslanci se sejdou dnes dopoledne k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě. Odpoledne by na jiné mimořádné schůzi měli projednat vládní návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let. Jen několik dnů před sněmovními volbami by poslanci mohli debatovat i o aféře Pandora Papers, v níž figuruje také premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministerský předseda si podle mezinárodního týmu investigativních novinářů poslal v minulosti přes své offshorové firmy téměř 400 milionů korun na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře. Babiš pochybnosti kolem nákupu nemovitostí odmítá. Tvrdí, že před 12 lety poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna.

Vyšetřovací komise k Bečvě zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i inspekce mají zprávu komise za zpolitizovanou.

U novely o zmrazení platů ústavních činitelů vláda ANO a ČSSD chce, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení. Pokud by se nynější zákonná pravidla pro odměny vrcholných politiků nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent.