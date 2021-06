Poslanci se sejdou k dodatečnému zvýšení důchodů o 300 Kč

Praha - Poslanci se mimořádně sejdou dnes odpoledne k vládnímu návrhu na dodatečné zvýšení starobních, invalidních, pozůstalostních a dalších důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Předlohu čeká ve Sněmovně úvodní kolo debaty. Kabinet patrně nepřesvědčí poslance, aby ji schválili zrychleně už v prvním čtení.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna v průměru o 450 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15.351 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun.

Někteří opoziční poslanci už řekli, že novelu s ohledem na stav státního rozpočtu a ekonomickou situaci Česka nepodpoří. Uvedli, že nechtějí dál prohlubovat schodky. Zmínili i předvolební uplácení voličů. Návrh kritizovali také ekonomové. Podle nich je nesystémový a do budoucna ještě zhoršuje udržitelnost penzijní soustavy.