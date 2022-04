Poslanci se sejdou k aféře kolem Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice

Praha - Poslanci se dnes sejdou k aféře kolem postupu europoslance a advokáta Stanislava Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice. Svolání mimořádné schůze podnítila opoziční hnutí SPD a ANO. Vedly je k tomu informace, podle nichž Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Po zveřejnění případu se Polčák odměny vzdal a rezignoval na funkci místopředsedy STAN.

Navrhovaný program schůze nese název "Politické podnikání Stanislava Polčáka, místopředsedy hnutí STAN". Opozice neprosadila debatu o Polčákově postupu předminulý týden na běžné sněmovní schůzi. Koalice navrhované zařazení nového bodu do jejího programu vetovala. Je pravděpodobné, že dolní komora zamítne koaliční většinou hlasů i návrh programu mimořádné schůze. Schůze by se v takovém případě neuskutečnila. Navzdory tomu by se otevřel prostor pro debatu omezenou na řečníky s přednostním právem.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan dříve odmítl obvinění lídra SPD Tomia Okamury, který označil STAN za politicko-podnikatelský projekt. Rakušan mluvil v souvislosti s Polčákovou aférou o "hrubé politické chybě" a o střetu zájmů. Uvedl, že pokud Polčák zastupoval jako advokát obce, neměl zároveň prosazovat přijetí odškodňovacího zákona. Rakušan odmítl tvrzení SPD, že Polčák obchodoval se zákony.