Poslanci se sejdou i ke koronavirovým předlohám

Praha - Poslanci se dnes sejdou na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozičních ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k některým koronavirovým předlohám. Návrh programu čítá celkem osm bodů. Je mezi nimi také vládní návrh na zavedení paušální daně pro některé živnostníky a senátní předloha o jednorázovém státním příspěvku krajům za propad daňových příjmů kvůli epidemii koronaviru.

V návrhu programu schůze jsou předlohy ODS, které prodlužují odpuštění sociálních odvodů pro živnostníky a pro malé firmy do konce roku. Poslanci by se mohli zabývat také novelou KDU-ČSL, která by v některých případech zjednodušila postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. TOP 09 navrhla do programu debatu o podpoře osob samostatně výdělečně činných, kteří působí v živé kultuře.

Sněmovna by mohla jednat také o poslanecké novele, jež zvyšuje hranici pro odvod zdravotního a sociálního pojištění z odměn z dohod o provedení práce. V návrhu programu je rovněž předloha STAN o zmírnění podmínek nároku na ošetřovné.

Návrh programu mimořádné schůze nemohou poslanci nijak upravovat. Buď jej Sněmovna jako celek schválí, nebo odmítne.