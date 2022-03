Poslanci se přeli při debatě o stavební novele i kvůli procedurálním návrhům

Praha - Poslanci se přeli při dnešním projednávání sporného odkladu části stavebního zákona i v souvislosti s opozičními návrhy na odročení úvodní debaty o vládní novele. Zástupcům opozice se nelíbilo to, že koaliční představitelé tato hlasování oddalovali, aby vládní poslanci stačili dorazit v dostatečném počtu ze svých kanceláří nebo z kuloárů do jednacího sálu.

Benda svůj návrh na možnost vést sněmovní rozpravu až do rána vznesl poté, co poslanec ANO Marek Novák navrhl přerušit projednávání debaty do doby, než se setká premiér Petr Fiala (ODS) a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Novák upřesnil, že projednávání zákona se má přerušit do 30. září.

Bartoš řekl, že mu Novákův návrh přijde jako poněkud obstrukční, protože se na toto téma setkali už mnohokrát a pozice si vyjasnili. Uvedl, že tyto pozice jsou protichůdné, ale že v politice se často stane, že se strany prostě nedohodnou.

Někdejší náměstkyně ministra životního prostředí a nynější poslankyně ANO Berenika Peštová předtím neúspěšně navrhovala přerušit projednávání do přítomnosti ministra pro legislativu Michala Šalomouna. Ministr se schůze účastnil, dokonce na ní i vystoupil, ale poté se z jednání omluvil.

Ke každému návrhu opozice na odročení debaty podal koaliční poslanec protinávrh, který také zdůvodňoval. Bývalý předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) označil tato zdůvodňování za nešvar, když o procedurálních návrzích má Sněmovna hlasovat podle jednacího řádu bezprostředně. "Prostě je třeba vytvořit nějaký čas, abychom se dostavili zpátky do sálu a nemuseli tady to, co vykládáte a co nemá s realitou nic společného, celou dobu odsedět," reagoval šéf poslanců ODS Marek Benda. Úkolem poslance podle něj není sedět v ne zcela pohodlných lavicích.

Předseda pirátského klubu Jakub Michálek podotkl, že do sálu musí běžet i starší poslanci nebo poslankyně v obuvi s podpatky. Nastínil, že vedení Sněmovny by mělo probrat program tělesné výchovy a udržování fyzické kondice poslanců. "Myslím, že najdeme mnohem lepší cesty, než abychom tady museli běhat přes celý barák neustále dokolečka. Uděláme si nějaké společné závody a udržíme se všichni v kondici," řekl.

"My tady poctivě sedíme a diskutujeme a to, že odněkud dobíháte, to je váš problém," namítala poslankyně ANO Berenika Peštová, která uvedla, že už má kvůli druhu výplně sněmovních lavic na zadní části těla vytlačenou mřížku. "Já nemám mřížku na zadnici jako moje kolegyně, protože jsem také dobíhal, na druhou stranu musím říct, že za prvé tady byl vždycky nějaký zvyk, že o procedurálních návrzích se hlasuje bezprostředně," poznamenal další poslanec ANO Patrik Nacher.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala zavzpomínal, že v minulém volebním období "školil" Sněmovnu návrhy procedurálních hlasování, které se musely konat bezprostředně, tehdejší pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. "Tady je jenom přesně vidět, jak se dají ohýbat zákony, když je to zrovna potřeba," prohlásil.

Za nalezení rozumného řešení, aby poslanci nemuseli na hlasování dobíhat, se přimlouval předseda frakce STAN Josef Cogan. "Mně osobně, možná nejsem tak protřelý tady, přijde směšné to dobíhání," podotkl.

Sněmovna dosud veškeré opoziční návrhy o odklad úvodní debaty o vládní stavební novele zamítla. Neopakovala se situace z poloviny ledna, kdy se opozici podařilo díky momentální převaze odročit projednávání obdobné koaliční poslanecké předlohy. Koalice naopak prosadila návrh, podle kterého může dolní komora jednat o předloze v případě potřeby i přes noc až do soboty.