Praha - Dnešní sněmovní debata o nezaplacených státních podnicích privatizovaných v 90. letech, kterou vyvolala KSČM, se místy zvrhla ve spory mezi komunisty a občanskými demokraty a vzájemné vyčítání činů z minulosti. Komunisté tvrdí, že při privatizaci v letech 1992 až 1998 vznikly stamiliardové škody, které vlády dosud nedořešily. Vládu chtějí vyzvat ke změně zákonů tak, aby údajné zločiny při privatizaci bylo možné dál stíhat a nebyly promlčeny. Sněmovna nakonec projednávání tohoto bodu přerušila kvůli polední přestávce. Není jasné, kdy se k němu vrátí.

Předseda KSČM Vojtěch Filip chce podle svých slov dosáhnout toho, aby se změnily trestněprávní předpisy, pokud jde o promlčecí doby. Uvedl příklady privatizovaných firem, kdy se buď nepodařilo na kupujícím nic vymoci, nebo zaplatil jen část a zbytek se státu nepodařilo získat. Některé privatizační podvody podle jeho slov někdo kryl. "Je třeba posoudit, jestli tady byly legální podmínky pro to, aby promlčecí doba, která běžela v letech, mohla být uplatněna, když ti, kteří seděli na místech, kde se to mohlo vyšetřovat, vůbec o to vyšetření zájem neměli," řekl.

Filip několikrát varoval, že pokud se debata zideologizuje, nedospěje Sněmovna k žádnému řešení. "Nevykládejte mi tady ideologické kecy. Omlouvám se za ten výraz celé Sněmovně," prohlásil.

Poslanci ODS naopak dění v 90. letech hájili, například jejich předseda Zbyněk Stanjura poukazoval na zlepšení stavu životního prostředí. "Jak vypadala v 90. letech naše země? Továrny vyráběly zboží, které nechtěli už ani v Sovětském svazu. Chrlily tisíce, možná stovky tun škodlivin do ovzduší. V severních Čechách podzimní inverze trvala až do dubna. Smog byl tak hustý, že se dalo zabloudit na přechodu pro chodce a v případě, že byl dokonce vyznačen, tak jste neviděli na druhou stranu," popisoval Karel Krejza (ODS).

Krejza dodal, že kdyby po roce 1948 nebyly všechny podniky ukradeny, nebylo by nutné po roce 1989 něco privatizovat. "Jediným, kdo tady kradl, byli komunisté, jediní, kdo vracel majetek, jsme byli my," přidal se jeho stranický kolega Jan Skopeček.

Předseda klubu lidovců Jan Bartošek prohlásil, že největší zlo a škody napáchali komunisti na hrdosti a morálce národa. Připomněl například někdejší Státní bezpečnost a její praktiky při "fízlování" lidí. Na to reagoval předseda klubu KSČM Pavel Kováčik slovy, že kouřová clona houstne a křik zloděje "chyťte zloděje" je silnější.