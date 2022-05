Poslanci se přeli kvůli Okamurovu vystoupení k uprchlíkům z Ukrajiny

Praha - Poslanci se dnes přeli kvůli úternímu vystoupení lídra hnutí SPD Tomia Okamury k uprchlíkům z Ukrajiny. Z koaličního tábora zněla slova o xenofobním a fašistickém projevu. Předseda klubu SPD Radim Fiala v reakci na úterní odchod členů kabinetu ze sálu vinil koalici z vládního puče. Sněmovna pak na návrh ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zařadila na dnešek zcela nový bod k vládní strategii ke zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny po ruské invazi tak, aby ji ministři mohli představit. Dolní komora se ale k projednávání strategie možná nedostane, protože předtím má schvalovat spornou vládní novelu o odkladu klíčových částí nového stavebního zákona.

Rakušan se do opozice opřel tvrzením, že v úterý názor vlády ani slyšet nechtěla. "Měli jsme tady hodinu nenávisti, měli jsme tady hodinu xenofobie, měli jsme tady hodinu rozeštvávání společnosti, měli jsme tady hodinu relativizace utrpení ukrajinských lidí," prohlásil ministr vnitra o Okamurově úterním vystoupení. Ministři v reakci odešli ze sálu a jednací den skončil, protože sněmovní pravidla vyžadují přítomnost aspoň jednoho člena vlády.

"To, co jsme tady včera (v úterý) viděli, nemohu nazvat jinak než vládní puč," řekl dnes Fiala (SPD), čímž vyvolal bouchání do lavic v řadách koaličního tábora. Koalice podle něho potvrdila výrok připisovaný předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) o tom, že opozice má mlčet, sedět v koutě a šoupat nohama. "Co jste předvedli, byl čistokrevný neomarxismus," tvrdil Fiala. Jak uvedl, už jen očekává, kdy na stane kriminalizace lidí s jiným než se "správným" názorem.

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) poznamenala, že v úterý asi byla na jiné schůzi. "Byl to puč Tomia Okamury, puč SPD," uvedla. Předseda lidoveckých poslanců Marek Výborný pokládá za oprávněné, že ministři opustili jednací sál. "Co tady zaznívalo, byla snůška lží, nenávisti a xenofobie," řekl. Okamurovo vstoupení si podle Výborného v ničem nezadalo s projevy českých fašistů za první a druhé republiky. Fiala v reakci na adresu lidovců prohlásil, že se klaní banderovcům a jezdí na sjezdy "landsmanšaftu", tedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Opoziční hnutí ANO neuspělo s návrhem, aby Sněmovna dnes projednala strategii přednostně. "Plán by měl mít větší prioritu než stavební zákon," uvedla místopředsedkyně dolní komory za ANO Jana Mračková Vildumetzová. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že v úterý ve Sněmovně zněly výroky, s nimiž se neztotožňuje. Podotkla ale taky, že pokud by ministři bývalé koaliční vlády v čele s ANO měli odcházet ze sálu při každé urážce, Sněmovna by nezasedala nikdy. Schillerová také avizovala, že pokud Sněmovna strategii neprojedná, hnutí ANO už má podpisy pro svolání mimořádné schůze.