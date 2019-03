Praha - Poslanci se po čtyřměsíční pauze opět střetli kvůli tomu, zda uzákonit manželství stejnopohlavních párů. Spor by podle exministryně spravedlnosti Heleny Válkové (za ANO) mohly vyřešit úpravy, které by posílily práva registrovaných partnerů. Například v otázce společného jmění nebo vztahu k vychovávanému dítěti.

"Je připraven návrh novely, který práva vyrovnává. Jsme připraveni i na tu variantu, vytáhnout to z šuplíku," uvedla poslankyně v debatě, zda v ústavním pořádku zakotvit manželství jako svazku muže a ženy, nebo umožnit manželství gayům a lesbám.

Manželství i pro homosexuály navrhlo novelou občanského zákoníku 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN. Lidovec Marek Výborný připomenul, že petici na podporu tohoto návrhu podepsalo přes 103.000 lidí. Konkurenční novelu podpořilo jinou peticí zhruba 90.000 lidí.

Představitelé obou táborů se zaštiťovali potřebou hájit hodnoty. Zastánci manželství pro všechny zdůrazňovali svobodu a rovnost. "Nevedeme debatu o právech menšin. Vedeme debatu o hodnotách. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli," uvedl Výborný.

Patrik Nacher (ANO) varoval před nadužíváním politické korektnosti. Poznamenal, že s ohledem na současné trendy by na manželství homosexuálů mohly navázat manželské svazky jedné osoby se sebou (sologamie) nebo naopak více osob. Podobně Monika Jarošová (SPD) zmínila možnost manželství bisexuálů, zoofilů nebo pedofilů. Proti tomu se ohradila Karla Šlechtová (ANO); označila to za urážku gayů a leseb, k jejichž komunitě se přihlásila.

Novela občanského zákoníku předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Konkurenční ústavní zákon má doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy.