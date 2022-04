Poslanci se opět přou o odklad vzniku státních stavebních úřadů

Praha - Poslanci se dnes opět přou o vládní návrh, který o rok odkládá účinnost klíčových pasáží nového stavebního zákona přijatého loni. Nynější vláda chce o jeden rok odložit vznik krajských stavebních úřadů zřízených pod Nejvyšším stavebním úřadem, kam mají přejít nynější stavební úřady fungující u měst a obcí. Opoziční ANO vládní návrh kritizuje. Někdejší náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová (ANO) mimo jiné řekla, že návrh je retroaktivní, protože zasahuje do už účinných ustanovení. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) to ale odmítl a odklad hájí.

Fotogalerie

Podle plánu vlády má začít fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti vyhrazené stavby. Půjde o velké investiční akce typu dálnic, železnic, přehrad nebo zásobníků plynu. Na to poukazuje například bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která nový stavební zákon ve Sněmovně v minulém období předkládala. Uvádí, že zatímco pro velké strategické stavby státu by platila nová úprava, u běžných občanských staveb by platila dosavadní úprava.

"Žádnou retroaktivitu ten zákon neobsahuje," prohlásil ministr Bartoš. "Odkládáme věci, které působí do budoucna," dodal. Uvedl, že předmětem projednávané novely není jeho věcná zásadní změna, ale pouze posunutí termínů. Vláda sice připravila věcnou změnu stavebního zákona, která kromě jiného zachovává část stavebních úřadů pod obcemi, ale ta je nyní v připomínkovém řízení, které skončí 9. května

Poslankyně ANO Peštová vytkla vládě, že podle už účinných ustanovení zákona měla již vláda začít pracovat na přípravě vzniku Nejvyššího stavebního úřadu, měla vybrat jeho předsedu, který by připravil systemizaci služebních míst, a měla mu i připravit rozpočet. Bartoš jí naopak vytkl mimo jiné to, že kdyby hnutí ANO neblokovalo původní návrh poslanců vládní koalice na odklad účinnosti zákona, mohlo být vše vyřešeno. Nynější koalice se zatím dohodla na tom, že by mělo zůstat 371 stavebních úřadů místo současných zhruba 700.

Předseda klubu SPD Radim Fiala ujišťoval ministra Bartoše, že pokud vláda přijde s takovým návrhem, který zkrátí stavební řízení a zvýší nabídku nemovitostí k bydlení, jeho poslanci pro to zvednou ruku. Vládní návrh však Fiala zkritizoval, protože podle něj znamená nejistotu a chaos ve státní správě i neúctu k právu. Považuje ho za ukázku neschopnosti pětikoaliční vlády.

Nový stavební zákon zvítězil v letošním ročníku ankety Zákon roku. Anketu uspořádala advokátní kancelář Deloitte Legal. Exministryně Dostálová dnes od řečnického pultu během svého projevu předala ocenění ministru Bartošovi.

Nový stavební zákon se připravoval řadu let. Sněmovna ho i přes veto Senátu prosadila loni. Plné účinnosti měl nabýt 1. července 2023, ale již od počátku letošního roku začaly platit některé pasáže, které měly umožnit vznik nové stavební správy pod státem. Tehdejší opozice, která je nyní ve vládě, zákon tehdy kritizovala s tím, že ochromí stavební řízení v zemi. Naproti tomu tehdejší vláda argumentovala tím, že zákon urychlí stavební řízení především díky dodržování stanovených lhůt. Dostálová mimo jiné řekla, že nová úprava ruší nynějších deset druhů povolovacích procesů nebo že umožňuje zastupitelnost úředníků. Nemůže se tak stát, že pokud na jednohlavém stavebním úřadu úředník onemocní, úřad nebude po dobu jeho nemoci fungovat.