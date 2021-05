Poslanci se opět přou kvůli volbě radních ČT, čas si vyhradili až do rána

Praha - Sněmovna se dnes večer opět věnuje volbě nových členů Rady České televize. Má vybrat čtyři místo těch, kterým koncem května vyprší mandát. Debatu provázejí spory, mimo jiné o způsobu volby. Poslanci se nemohou shodnout, zda budou volit nové radní jako dosud tajně, nebo veřejně. Veřejnou volbu chtějí například sociální demokraté, odmítají ji třeba komunisté. Místy se debata stočila k osobním výpadům. Poslanci si odhlasovali, že se tímto bodem můžou zabývat až do rána.

Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek ve svém projevu mluvil o tom, proč podle něj nynější členka Rady ČT Hana Lipovská porušuje zákon a Sněmovna by ji měla z funkce odvolat. Poslanec ANO Aleš Juchelka mu v reakci na to vzkázal, že mu Bartoškův projev připomínal projevy státníků před rokem 1989. Bartošek podle něj svým projevem klesl na politické dno, nazval ho demagogem, manipulátorem a lhářem. Pirát Mikuláš Ferjenčík nejprve obvinil poslance ANO, že chtějí ovládnout Českou televizi a snaží se to udělat tak, aby o tom nemohly napsat noviny, proto tento bod chtějí projednávat do noci.

Z vyjádření některých řečníků vyplynulo, že debata by mohla skončit po 20:00, kdy si opoziční kluby začnou brát dlouhé přestávky na porady.