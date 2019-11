Poslanci se budou zabývat elektronizací služeb státu

Praha - Poslanci zahájí dnes odpoledne další řádnou schůzi Sněmovny, na níž budou zejména schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Na dnešním programu by ale měli mít hlavně předlohy ve druhém čtení. Do závěrečného schvalování by tak poslanci mohli poslat například rozšíření možnosti použití bankovní identity lidí pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy a návrh na elektronizaci stavebního řízení.

Sněmovna by mohla pokračovat také v debatě o zavedení až desetitisícové pokuty za vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu a o uzákonění obecného referenda. Na podobě ústavní předlohy se dohodly vládní ANO a ČSSD s Piráty. Předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450.000 podpisů. Nebylo by možné měnit ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO.

Návrh rozpočtu budou poslanci projednávat ve druhém čtení ve středu odpoledne. Očekává se, že se sejdou desítky požadavků na přesuny peněz v objemu desítek miliard korun. Rozpočtový výbor podpořil převody za více než 1,2 miliardy korun zejména na sociální služby a na výstavbu a opravy obecních škol a bytů. Finální schvalování rozpočtu přijde na řadu o týden později.