Praha - Poslanci se dnes odpoledne sejdou na další řádné schůzi Sněmovny. Ve druhém čtení by se měli zabývat podle předběžného programu například zaváděním elektronické neschopenky a vládními změnami v elektronické evidenci tržeb. Členové dolní komory k nim budou moci podávat návrhy úprav. Hned v úvodu schůze by měli složit slib dva noví poslanci. ČTK bude živě vysílat video z tiskových konferencí poslaneckých klubů, které se uskuteční od 11:00 do 14:00 v atriu před jednáním Sněmovny.

V poslaneckých lavicích zasedne nově Iva Kalátová, která nahradí končícího ministra dopravy Dana Ťoka (oba ANO). Poslancem se po přestávce znovu stane Václav Votava za někdejšího ministra vnitra Milana Chovance (oba ČSSD).

Ohledně elektronických neschopenek by Sněmovna mohla projednat hned dvojici předloh. První z nich pochází ještě z dob jednobarevné vlády ANO a e-neschopenku dočasně ruší. Koalice novelu upraví zřejmě tak, že lékaři budou povinně elektronicky hlásit nemoci zaměstnanců od ledna. Druhá předloha kabinetu ANO a ČSSD předpokládá start první etapy e-neschopenky od července.

Předlohou o elektronické evidenci tržeb vláda reagovala zejména na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil další vlny jejího zavádění. Novela rozšiřuje evidenci na další odvětví, která jí dosud nepodléhala, třeba služby řemeslníků. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu. Norma rovněž posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.