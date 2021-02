Poslanci schválili pandemický zákon, vláda rozhodne o restrikcích

Praha - Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda chystá v nejbližší době výrazně zpřísnit volný pohyb lidí a možnosti setkávání. Zavřít se mají i dosud otevřené školy nebo další obchody, má se víc testovat ve firmách. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude navrhovat, aby se lidé mohli ve volném čase pohybovat jen na území katastru své domovské obce. Jak budou restrikce konkrétně vypadat a odkdy začnou platit, mají ministři rozhodnout večer. Kabinet čeká na to, jak Sněmovna rozhodne o jeho žádosti o prodloužení nouzového stavu do konce března. Bez tohoto režimu vláda nemůže plošně omezit pohyb nebo zakázat prodej určitého zboží.

Sněmovna na popud opozice vybídla vládu k vyhlášení nového nouzového stavu. Prodloužení současného stavu nouze totiž považuje opozice za právně pochybné. Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že pokud poslanci nynější nouzový stav neprodlouží, vláda obratem vyhlásí nový nouzový stav.

Sněmovna odpoledne schválila pandemický zákon v senátní verzi, podle níž dostanou ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice pravomoci vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně bez nutnosti nouzového stavu. Restrikce budou podle úprav platit jen při pandemické pohotovosti, kterou bude moci dolní komora ukončit nebo obnovit. Už ho podepsal i prezident Miloš Zeman, platit tak začne hned poté, co vyjde ve Sbírce zákonů.

Vláda ale tvrdí, že opatření podle pandemického zákona za nynější kritické situace v zemi nestačí, a proto chce dál nouzový stav. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) poslancům řekl, že počet nakažených koronavirem i po zavedení přísnějších opatření stoupne v příštím týdnu až dvou na zhruba 20.000 denně, poté se sníží zhruba na nynější úroveň, kdy ve všední dny testy odhalí zhruba 10.000 až 15.000 pozitivních testů. Pokud by platil jen pandemický zákon, bylo by to přes 20.000 případů denně přinejmenším celý březen.

Vláda plánuje nad rámec současných opatření omezit pohyb lidí a kontakty mezi nimi. Babiš ve čtvrtek večer po zasedání vlády řekl, že od pondělí bude na tři týdny až na výjimky zakázaný pohyb lidí mezi okresy. Hamáček dnes uvedl, že lidé by se měli ve svém volném čase, například při cestě do přírody, pohybovat jen na území katastru dané obce, ve které bydlí. Jejích pohyb by nebyl omezen vzdáleností jednoho kilometru od bydliště, jak původně zamýšlelo ministerstvo vnitra. Praha by podle něj mohla být brána jako jedna obec. Cesty do zaměstnání či kvůli péči o blízké nebudou omezeny. Policejní kontroly budou namátkové.

Termín zavedení nových opatření bude záviset právě na hlasování o nouzovém stavu, v úvahu připadá podle Hamáčka termín ze soboty na neděli, nebo o den později. "Jakmile Sněmovna skončí, tak zasedne vláda a rozhodne, takže dneska bude jasno," řekl.

Dalším krokem, jak zbrzdit šíření viru, bude pravidelné antigenní testování ve firmách. V některých už funguje nyní. Spuštěním plošného testování na koronavirus v podnicích se má zabývat speciální tým na úrovni vlády, jehož koordinátorem bude ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Testování ve firmách začne v pondělí 1. března, proplácet se budou čtyři testy na osobu za měsíc. V první fázi bude systém dobrovolný, později povinný.

V sobotu začne přihlašování zaměstnanců škol k očkování proti covidu-19, a to s pomocí speciálního kódu. V pondělí se připojí senioři nad 70 let, zváni na očkování budou od nejstarších po mladší. Ve stejný den mohou pacienty k očkování registrovat do svých ordinací také praktičtí lékaři. Nezapojí se ale všechny ordinace.

Dosud bylo v Česku podáno víc než 624.000 dávek vakcíny, zhruba 233.000 lidí do čtvrtečního večera dostalo potřebné dvě dávky vakcíny. Už koncem prosince začalo očkování zdravotníků, od poloviny ledna se přidali senioři nad 80 let, kterých je nyní registrováno k očkování zhruba polovina. Ostatní mají oslovit právě praktičtí lékaři. Vakcínu mohou podávat také nepohyblivým pacientům u nich doma.

Kromě očkování lékaři bojují s covidem i s pomocí několika nových léků. Například přípravek bamlanivimab, který má bránit vážnému průběhu covidu, dostala ve čtvrtek první pacientka v Česku. Thomayerova nemocnice ji pak bez komplikací propustila domů. Podle potřeby ho pro pacienty dostanou i další nemocnice. Babiš při té příležitosti kritizoval klinickou skupinu ministerstva zdravotnictví za rozhodování o nových lécích proti covidu, je podle něj příliš rezervovaný.

V nemocnicích nyní leží kolem 7200 pacientů s covidem-19. Reálně je ale zátěž nemocnic kvůli koronaviru vyšší, část pacientů tam leží kvůli špatnému zdravotnímu stavu i poté, co už nejsou pozitivní na koronavirus. Pacienti na jednotkách intenzivní péče tvoří už 21 procent hospitalizovaných. Ve vážném stavu bylo ve čtvrtek rekordních 1531 nakažených. S covidem v Česku od loňského března prokazatelně zemřelo bezmála 20.000 lidí. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie stouplo k dnešnímu dni zhruba o setinu na 1,19 a podle ministerstva bude v dalších dnech dál růst až k hodnotě 1,4.