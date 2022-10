Poslanci projednají sporný návrh na změnu volby radních ČT a ČRo

Praha - Poslanci dnes zahájí debatu o navrhované změně výběru členů rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Sporná vládní novela předpokládá zejména zapojení Senátu. Nyní volí radní obou veřejnoprávních médií jen poslanci. Zpřísní se také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Na programu jednacího dne jsou rovněž pravidelné interpelace na členy vlády.

Senátoři by měli podle předlohy volit vždy třetinu radních České televize a Českého rozhlasu. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších 15 na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. Kandidáty by mohly navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.

Zástupci opozičních ANO a SPD pokládají navrhované změny za pokus politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení nezávislosti a odolnosti České televize a Českého rozhlasu.

O předloze se očekává v úvodním kole delší diskuse. Začne dopoledne a v případě potřeby bude pokračovat v podvečer po skončení ústních poslaneckých interpelací na členy kabinetu. Rady veřejnoprávní televize a rozhlasu představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.