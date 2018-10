Praha - Poslanci by dnes měli dál projednávat vládní předlohu, která umožní klientům směnáren odstoupit od směny peněz kvůli nevýhodnému kurzu. Budou se věnovat i dalším předlohám ve druhém čtení. Patří k nim například návrh na zpomalení růstu platů vrcholných politiků. Schůze pokračuje od odpoledne, program se ještě může změnit.

Směnárenská novela má ochránit zejména turisty. Od směny peněz by podle ní mohli odstoupit do dvou hodin od jejího provedení. V případě směnárenských automatů by lhůta činila až tři pracovní dny. Česká bankovní asociace varuje před tím, že řada bank by mohla kvůli novince své směnárny zrušit.

Před druhým čtení je mimo jiné také poslanecká předloha, která by i do budoucna zachovala nynější způsob stanovení vratky spotřební daně z nafty pro zemědělce, takzvané zelené nafty. Nyní je vratka odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit.

Platová novela předpokládá, že by se ústavním činitelům zvyšovaly platy pouze v v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýšil by se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Plat poslance a senátora by tak vzrostl asi o 6000 korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších 8000 korun.