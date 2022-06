Poslanci projednají příspěvek 5000 Kč na dítě, vystoupí prezident Zelenskyj

Praha - Poslanci projednají příští týden poskytnutí příspěvku 5000 na dítě, zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení nebo úlevu v odvodech u některých zkrácených úvazků. Budou se zabývat také předlohami souvisejícími s pomocí uprchlíků z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Sněmovnu čekají i volby pěti členů Rady České televize, minulý týden výběr zablokovaly opoziční kluby SPD a ANO. Ve středu dopoledne vystoupí v obou parlamentních komorách prostředním videopřenosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Řádná schůze Sněmovny pokračuje od úterního odpoledne. Ve středu odpoledne se poslanci sejdou z podnětu koalici k trojici sociálních předloh, o jejichž schválení žádá vláda Petra Fialy (ODS) už v prvním čtení.

V úterý poslanci projednají zrychleně ve stavu legislativní nouze pětitisícový příspěvek na děti do 18 let rodinám s hrubými příjmy do milionu korun za loňský rok. Opozice už ohlásila, že bude prosazovat úpravy. Například hnutí ANO chce, aby stát vyplácel každý měsíc až do konce roku a aby byl na nezaopatřené děti do 26 let, tedy například i na studenty.

V legislativní nouzi se poslanci budou v úterý zabývat rovněž trojicí návrhů k uprchlické vlně z Ukrajiny. Týkají se zrychlení výstavby dočasných budov pro ubytování a vzdělávání běženců a možností vytvářet ve školách pro uprchlíky oddělené třídy v případě nedostatku míst v běžných třídách. Patří k nim také novela, podle které budou muset úřady dál vyčleňovat budovy pro ubytování ukrajinských uprchlíků a bude fungovat dosavadní systém jejich registrace.

Zelenského on-line projev vyslechnou poslanci a senátoři ve středu dopoledne v sídlech svých parlamentních komor. Ve Sněmovně se má přenášet prostřednictvím elektronických tabulí, které běžně slouží při schůzích. Vystoupit mají také premiér Petr Fiala (ODS) a předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zelenskyj od ruské invaze promluvil na dálku v mnoha parlamentech. V projevech obvykle děkuje za podporu a žádá, aby ji země zintenzivnily. Hovoří také o ukrajinských potřebách či sankcích vůči Rusku.

Na mimořádné schůzi mají poslanci projednat novelu, která přinese vedle zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení změny v dávce mimořádné pomoci a v čerpání rodičovské. Další dvě předlohy v návrhu programu se týkají úlev v odvodech zaměstnavatelů u některých kratších pracovních úvazků s cílem jejich podpory a narovnání podmínek v penzijních i zdravotních odvodech příbuzných pěstounů. Návrhy zákonů mají být účinné vesměs už od července.

Volba pěti členů Rady České televize zablokoval minulý týden spor koalice s opozicí o to, zda je volba skutečně tajná. Poslanci vybírají z 15 kandidátů. Šanci mají například politolog Ladislav Mrklas, bývalý ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, bývalá novinářka a členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová a odborník na vzdělávací systémy Bohumil Kartous. Poslanci by měli také volit nového člena Rady České tiskové kanceláře. Místo jako jediná kandidátka obhajuje nynější místopředsedkyně rady Jaroslava Wenigerová.