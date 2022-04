Poslanci projednají povinné podíly šetrných vozidel ve veřejné dopravě

Praha - Poslanci by se dnes měli zabývat vládním návrhem na zavedení pravidel, podle nichž by úřady měly ve veřejné dopravě zajistit alespoň část provozu nízkoemisními vozidly. Na programu je v úvodním kole také například novela, která zavede každoměsíční poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody podle směrnice Evropské unie.

Odpoledne jsou v plánu pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Po nich by měla Sněmovna projednávat předlohy, které určí opozice.

Pravidla o vozidlech šetrných k životnímu prostředí vycházejí z unijních norem. Předpokládají stanovení minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek na zajištění veřejné dopravy. Část z nich by měly úřady naplnit nejprve do konce roku 2025 a další část do konce roku 2030.

Bytová novela zavede informování uživatelů bytů s dálkově odečitatelnými měřiči nebo indikátory o vyúčtování nebo spotřebě alespoň jednou za měsíc. Údaje budou moci být zpřístupněny i prostřednictvím internetu.