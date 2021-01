Poslanci projednají novelu proti takzvaným energetickým šmejdům

Praha - Poslanci by se dnes mohli začít zabývat novelou energetického zákona k ochraně spotřebitelů. V úvodním kole je také například širší předloha o zdravotním pojištění, která mění úhrady moderních léků, dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Schůze Sněmovny pokračuje od odpoledne.

Část opozice zřejmě bude prosazovat další debatu o loňské otravě Bečvy. Poslanci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 usilují o vytvoření sněmovní vyšetřovací komise k ekologické havárii, kterou se zabývá i policie.

Energetická novela by zavedla registr zprostředkovatelů, který by měl z trhu z energiemi vyřadit takzvané šmejdy. Smlouvy na dobu určitou na dodávky energií by nesměly být na dobu delší než tři roky, obchodníci by nesměli navýšit cenu bez informování zákazníků a smlouvy se musely uzavírat výhradně písemně.

Na programu schůze je také novela, která má omezit šíření invazních druhů rostlin a živočichů v Česku. Už v prvním čtení by Sněmovna zrychleně schvalovat předlohu, která zavádí nové definice některých jednotek SI, tedy Mezinárodního systému jednotek.