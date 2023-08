Poslanci projednají energetické komunity, zrychlení oddlužení či rodičovskou

Praha - Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole například uzákonění energetických společenství, zkrácení doby oddlužení, růst rodičovského příspěvku a delší vyplácení náhradního výživného. Na mimořádné schůzi, kterou nechali svolat koaliční zákonodárci, se mají věnovat také třeba zdanění zisků velkých nadnárodních firem a změnám ve státní podpoře penzijního spoření.

Návrh programu první schůze po takzvaných parlamentních prázdninách čítá 12 bodů. Jde o 11 předloh v prvním čtení a o jednu ve druhém čtení, v němž už mohou zákonodárci předkládat pozměňovací návrhy. Do závěrečného schvalování by Sněmovna měla posunout možnost podávání žádostí o přiznání důchodu také on-line. Schůze by mohla pokračovat také v pátek.

Rodičovský příspěvek chce vláda zvýšit o 50.000 korun na 350.000 korun. Růst se má týkat dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční ANO a SPD chtějí vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky až na 400.000 korun. Náhradní výživné by stát mohl dětem neplatičů vyplácet podle novely místo nejvýše dvou let až čtyři roky. Doba oddlužení by se měla zkrátit podle vládního návrhu z nyní základních pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.

Možnost danit zisky velkých nadnárodních firem, které sídlí v zahraničí, ale působí i v Česku, by měl přinést zákon o dorovnávací dani. Má zajistit jejich minimální patnáctiprocentní zdanění. Navrhované změny ve státní podpoře penzijního spoření spočívají zejména ve zvýšení prahu pro čerpání státního příspěvku i jeho maximální výše, u nových smluv se prodlouží minimální doba spoření z pěti na deset let. Debatu už vyvolal připojený záměr zpoplatnění předčasného splacení hypotéky mimo situace vymezené zákonem. Banky by mohly žádat po klientovi až dvě procenta z nesplacené jistiny.

Poslanci by měli projednat na schůzi také předlohu k omezení výpadků dostupnosti léků na českém trhu, zavedení automatické valorizace odměn členů obecních, městských a krajských zastupitelstev a snížení potřebné většiny hlasů akcionářů pro přeměny obchodních společností a družstev. Po květnovém schválení této novely vládou výrazně propadly na burze akcie polostátní společnosti ČEZ. Pokles dávali analytici do souvislosti s předlohou, která podle nich otevírá cestu k rozdělení energetické firmy na plně státní a soukromou část. V návrhu programu je rovněž změna struktury řízení České správy sociální zabezpečení a poslanecká norma o zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož hlavní činností je regulace přístupu k železnici.