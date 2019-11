Poslanci projednají dostupnost léků a změny trestního řádu

Praha - Poslanci se dnes začnou zabývat vládní novelou, která by měla zajistit dostupnost léků v lékárnách. V úvodním kole je na programu také poslanecká předloha, která zvyšuje hranice škody pro posuzování majetkového protiprávního skutku jako trestného činu a rozšiřuje využívání dohody o vině a trestu.

V prvním čtení Sněmovna projedná také novelu o oceňování majetku, která zavádí nově definici tržní hodnoty a zpřesňuje postupy při zpracování cenových map stavebních pozemků. Jiná vládní předloha zařazená na dnešní program obsahuje většinou technické úpravy související se změnou daňových předpisů Evropské unie.

Léková novela má novým způsobem omezit možnost vývozu léčiv a zajistit jejich stálou dostupnost v Česku. Výrobci by byli povinni dodat chybějící lék do dvou dnů do kterékoli lékárny. Česká lékárnická komora ale tvrdí, že problémy s nedostupností léků novela nevyřeší.

Poslanecká novela trestního řádu má přinést úspory i zrychlení soudních řízení. K navrhovaným úpravám patří také určité zmírnění zákona o trestní odpovědnosti firem.