Poslanci projednají delší ochranu běženců z Ukrajiny a zbraňové zákony

Praha - Poslanci dnes začnou projednávat možnost dalšího prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků před ruskou vojenskou invazí. V prvním čtení je na programu změna zbraňové legislativy, podle níž by lidem místo fyzických zbrojních průkazů nebo licencí stačilo existující oprávnění k používání zbraní v jejich centrálním registru zbraní. Ve druhém čtení se poslanci budou zabývat novelou liniového zákona, jehož cílem je urychlit povolování dopravní a další infrastruktury.

Uprchlíci z Ukrajiny by si mohli podle vládní předlohy prodloužit dočasnou ochranu v Česku o rok do konce března 2025. Dočasná ochrana umožňuje běžencům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh. Postup prodloužení ochrany by byl prakticky stejný jako letos. Novela by také dala státu stanovit pravidla pro peněžitou podporu cizinců, pokud se rozhodnou pro dobrovolný návrat na Ukrajinu.

Změna zbraňové legislativy přinese podle ministerstva vnitra digitalizaci a zrušení zbytečného papírování pro legální držitele zbraní. Zákon zavádí také další kategorii zbraní a zjednodušuje strukturu zbrojních průkazů a zbrojních licencí.

Liniový zákon zřejmě čeká celková úprava tak, že se bude vztahovat na strategické investice. Zahrnout má rovněž dobíjecí a vodíkové čerpací stanice. Předloha má navíc zamezit podávání odvolání proti povolení stavby podle tohoto zákona bez uvedení konkrétních důvodů.

Poslance dnes čekají také pravidelné interpelace na členy vlády.