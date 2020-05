Poslanci projednají další zákony související s dopady koronaviru

Praha - Poslanci by dnes mohli rozhodnout o výši příspěvků drobným podnikatelům, které zavedl stát kvůli epidemii nového koronaviru. Na program schůze by se mohly dostat i další protikrizové zákony. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne.

O vládním návrhu na prodloužení poskytování státních příspěvků 500 korun denně osobám samostatně výdělečně činným nejméně do 8. června budou poslanci znovu rozhodovat potom, co jim předlohu vrátila horní komora. Senát zejména chce, aby se dotace zvýšila za květen na 700 korun za den a za červen na 900 korun denně. Požaduje také rozšíření okruhu příjemců.

Zrychleně by mohli poslanci schvalovat například zmírnění dopadů vládních opatření k omezení šíření nákazy na sport nebo možnost dávat poukazy místo okamžitého vracení peněz za zrušené kulturní akce. Vláda navrhuje také další přerušení elektronické evidence tržeb, a to do konce roku, a příspěvky pro malé společnosti s ručením omezením.

Sněmovní budovy jsou pro veřejnost nadále uzavřeny, zrušen byl i tradiční den otevřených dveří 8. května. Už se ale otevřelo informační centrum i parlamentní knihovna, byť sněmovní archiv zůstává pro externí badatele mimo provoz. Určitá omezení platí ve Sněmovně také pro novináře.