Poslanci proberou kauzu kontaktů ředitele civilní rozvědky Mlejnka

Praha - Sněmovní bezpečnostní výbor se dnes bude zabývat případem kontaktů ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské korupční kauze Dozimetr. Následně se ke stejnému tématu sejde také sněmovní komise pro kontrolu této zpravodajské služby, tedy Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Na jednání výboru a komise jsou přizvaní Mlejnek a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Vláda minulý týden důvody k Mlejnkovu odvolání neshledala. Funkci by podle Rakušana nemohl vykonávat, pokud by nezískal bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) Mlejnek k objasnění kauzy Dozimetr přispěl, a to ještě před zahájením trestního řízení.

Schůze sněmovní komise bude uzavřená. V případě jednání výboru bude jeho předseda Pavel Žáček (ODS) prosazovat, aby zůstalo veřejné. "Věřím, že to kolegové pochopí a podpoří," sdělil ČTK.

Mlejnek měl podle serveru Seznam Zprávy pravidelné kontakty s Redlem nejméně od roku 2012. Ředitelem civilní rozvědky se stal začátkem července. Rakušan serveru řekl, že o vazbě s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Mlejnek serveru sdělil, že se s Redlem potkával jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval ve firmě, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.

Opozice v souvislosti s aférou žádá Rakušanovo odvolání z pozice ministra vnitra, premiér se za něj postavil. Hnutí ANO proto zřejmě vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, poslanecký klub věc projedná dnes v podvečer.

Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v Dopravním podniku hlavního města Prahy více než deset lidí. Patří k nim vedle Redla už bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček a někdejší člen představenstva podniku Matej Augustín. Policie tvrdí, že organizovaná skupina obviněných obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky.