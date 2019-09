Poslanci proberou daňový balíček a zvýšení rodičovské

Praha - Poslanci se budou dnes opět zabývat vládním daňovým balíčkem a zvýšením rodičovského příspěvku. Ve druhém čtení je také návrh zákona o právu na digitální služby, podle kterého by lidé mohli komunikovat se státními úřady do pěti let výhradně elektronicky bez nutnosti dokládat informace v papírové podobě.

Daňový balíček především zvyšuje spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Rozpočtový výbor doporučil zachovat daňové osvobození plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách a navrhl úpravy ve zdanění hazardu včetně výher.

Základní rodičovský příspěvek by měl vzrůst od ledna podle vládní novely o 80.000 korun na 300.000 korun. V případě vícerčat se zvýší z 330.000 na 450.000 korun. Vyšší rodičovská připadne podle předlohy rodičům novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat.

V prvním čtení by měli poslanci projednat novely o platech v Nejvyšším kontrolním úřadu a širší poslaneckou novelu trestního zákoníku, která mimo jiné zvyšuje hranice škody pro posuzování majetkového protiprávního skutku jako trestného činu a rozšiřuje využívání dohody o vině a trestu. Na programu je také opakovaná volba dvou členů Rady České tiskové kanceláře.